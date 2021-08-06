***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 2.510.972.632 2.270.224.400Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 1.767.594.860 1.600.368.638Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 743.377.772 669.855.762Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11.1 1.985.178.866 1.744.245.833Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11.1 1.171.107.803 1.473.530.640Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11.1 626.164.208 205.527.370Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11.1 186.102.625 63.234.980Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11.1 1.804.230 1.952.843Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 1.001.895.430 1.119.739.438Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 1.007.991.495 1.125.530.327Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -26.749.434 -17.859.556Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12.1 30.954 30.954Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12.1 207.287.170 179.509.326Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -186.664.755 -167.471.613İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR215.900 178.735Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar215.900 178.735İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR19.372.493 22.669.699Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar1.042.145 979.217Diğer Çeşitli Alacaklar47 18.330.348 21.690.482Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2.2 372.274.696 339.865.524Ertelenmiş Üretim Giderleri17.20 362.239.861 334.192.509Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 230.751Gelir Tahakkukları0 468.610Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47 10.034.835 4.973.654DİĞER CARİ VARLIKLAR2.190.947 2.314.724Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar22 22Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar2.172.559 2.312.182Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları18.366 2.520Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI5.892.100.964 5.499.238.353CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR0 0Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştiraklerlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 ve 7 37.339.868 43.502.027Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.598.569 1.598.569Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 32.116.667 30.431.171Motorlu Taşıtlar6 3.683.244 2.720.001Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 21.921.842 21.682.557Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 39.545.750 41.129.271Birikmiş Amortismanlar (-)6 ve 7 -61.632.659 -54.059.542Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil6 106.455 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 75.763.702 57.223.537Haklar8 186.798.807 161.424.844Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -127.438.056 -113.365.102Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 16.402.951 9.163.795GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI52.487 61.469Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler47 52.487 61.469DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR43.660.054 20.173.371Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları35 43.660.054 20.173.371Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI156.816.111 120.960.404TOPLAM VARLIKLAR6.048.917.075 5.620.198.757YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR96.467.712 80.005.619Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 12.011.756 13.524.088Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -4.978.629 -6.146.671Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)14 89.434.585 72.628.202ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR783.669.304 765.628.607Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19.1 783.669.304 765.628.607Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR104.212.834 457.900Ortaklara Borçlar12.2 104.041.143 1.143İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar171.691 456.757Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR143.042.837 151.909.107Alınan Depozito ve Teminatlar12.1 10.852.616 8.186.217Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19.1 36.809.934 45.560.203Diğer Çeşitli Borçlar19.1 95.380.287 98.162.687Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI3.454.363.174 3.067.714.264Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net20 1.704.405.300 1.627.711.840Devam Eden Riskler Karşılığı - Net20 25.567.830 23.860.001Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1 ve 20 1.724.385.526 1.416.138.827İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net20 4.518 3.596Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI99.060.126 77.151.855Ödenecek Vergi ve Fonlar47.770.157 53.293.686Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri23.1 216.437 238.630Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler5.472 5.472Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 68.204.212 117.630.688Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -17.136.152 -94.016.621Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR73.337.938 70.812.935Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı19.1 ve 23.4 73.337.938 70.812.935GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19.1 192.968.737 154.948.180Ertelenmiş Üretim Gelirleri17.16 187.702.896 149.596.174Gider Tahahkkukları2.11 ve 19.1 5.265.841 5.352.006Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235 235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler235 235KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.947.122.897 4.368.628.702UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR16.223.915 21.514.606Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 20.475.702 28.360.104Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -4.251.787 -6.845.498Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI106.809.802 97.988.544Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.2 ve 20 1.368.698 1.418.276Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net20 105.441.104 96.570.268DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR11.230.424 9.095.078Kıdem Tazminatı Karşılığı22 11.230.424 9.095.078Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI134.264.141 128.598.228ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE306.000.000 306.000.000(Nominal) Sermaye2.14 306.000.000 306.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ90.989.327 90.989.327Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları15 90.989.327 90.989.327Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0KAR YEDEKLERİ315.056.819 207.289.147Yasal Yedekler15 111.936.209 82.866.210Statü Yedekleri62 62Olağanüstü Yedekler15 225.705.416 128.432.529Özel Fonlar, Yedekler15 ve 22 -6.578.451 -5.451.203Finansal Varlıkların Değerlemesi16.1 -16.006.417 1.441.549Diğer Kar Yedekleri0 0GEÇMİŞ YILLAR KARLARI86.350.467 86.350.467GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI37 169.133.424 432.342.886Dönem Net Karı169.133.424 432.342.886Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI967.530.037 1.122.971.827TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE6.048.917.075 5.620.198.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR1.899.726.250 1.526.409.697 974.333.739 772.190.570Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.601.892.169 1.324.638.408 830.111.877 670.568.896Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 1.680.293.458 1.258.652.172 762.993.588 582.386.725Brüt Yazılan Primler (+)24 3.000.040.675 2.265.938.945 1.422.085.050 1.032.347.564Reasüröre Devredilen Primler (-)17.16 ve 24 -1.240.147.415 -945.453.450 -622.268.728 -421.206.320SGK'ya Aktarılan Primler (-)17.16 ve 24 -79.599.802 -61.833.323 -36.822.734 -28.754.519Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 -76.693.460 69.377.766 67.182.613 89.520.820Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)20 -180.860.764 -13.736.880 43.586.723 119.848.110Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 101.872.455 89.706.212 26.684.078 -24.727.923Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)17.16 ve 20 2.294.849 -6.591.566 -3.088.188 -5.599.367Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 -1.707.829 -3.391.530 -64.324 -1.338.649Devam Eden Riskler Karşılığı (-)20 236.171.214 -97.889.148 154.587.999 -57.792.314Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 -237.879.043 94.497.618 -154.652.323 56.453.665Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri294.820.538 187.833.249 139.987.393 100.783.760Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)8.825.719 2.555.818 4.767.254 966.568Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)8.825.719 2.555.818 4.767.254 966.568Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)-5.812.176 11.382.222 -532.785 -128.654HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-1.635.198.928 -1.114.781.406 -830.085.551 -509.134.460Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.216.414.580 -778.914.902 -617.662.257 -343.719.281Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-908.167.529 -591.979.596 -460.477.995 -244.010.570Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-1.389.237.286 -861.832.442 -705.426.258 -340.231.530Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)17.16 481.069.757 269.852.846 244.948.263 96.220.960Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -308.247.051 -186.935.306 -157.184.262 -99.708.711Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-763.710.221 -381.169.486 -275.822.613 -252.914.381Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 455.463.170 194.234.180 118.638.351 153.205.670İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 -922 2.493 -924 2.503İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)20 64.899 -44.908 41.185 -32.353İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 -65.821 47.401 -42.109 34.856Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 -8.870.836 3.548.238 -5.140.352 723.776Faaliyet Giderleri (-)32 -339.014.608 -290.016.951 -171.359.937 -142.976.455Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)47 -70.897.982 -49.400.284 -35.922.081 -23.165.003Brüt Diğer Teknik Giderler (-)47 -70.897.982 -49.400.284 -35.922.081 -23.165.003Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI264.527.322 411.628.291 144.248.188 263.056.110HAYAT TEKNİK GELİR63.252 64.895 31.435 32.376Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri63.252 64.895 31.435 32.376Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER-54.379 -65.904 -25.838 -38.100Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-103.957 -76.344 -70.730 -46.140Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-104.309 -71.741 -71.082 -42.507Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-104.309 -71.741 -71.082 -42.507Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 352 -4.603 352 -3.633Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)352 -4.603 352 -3.633Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)49.578 10.440 44.892 8.040Matematik Karşılıklar (-)49.578 10.440 44.892 8.040Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)44.620 9.396 40.403 7.236Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar4.958 1.044 4.489 804Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT8.873 -1.009 5.597 -5.724EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0Fon İşletim Gelirleri0 0 0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0 0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI264.527.322 411.628.291 144.248.188 263.056.110TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT8.873 -1.009 5.597 -5.724TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ264.536.195 411.627.282 144.253.785 263.050.386YATIRIM GELİRLERİ457.538.802 279.499.734 175.908.480 149.253.222Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 173.641.934 82.742.471 81.923.563 46.742.898Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 37.662.376 35.490.361 7.940.006 18.956.429Finansal Yatırımların Değerlemesi26 29.098.159 12.870.357 13.512.037 10.313.039Kambiyo Karları36 185.581.006 80.639.558 58.419.753 58.300.935İştiraklerden Gelirler0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13 ve 26 31.555.327 67.756.987 14.113.121 14.939.921Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-482.848.826 -307.312.642 -187.610.711 -164.333.407Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)20 ve 34.1 -3.351.968 -4.004.052 -1.654.275 -1.914.823Yatırımlar Değer Azalışları (-)26 -2.868.440 -2.104.317 6.972.474 917.469Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)26 -10.885.905 -6.908.508 -2.653.165 -6.230.894Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-294.820.539 -187.833.249 -139.987.394 -100.783.760Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Kambiyo Zararları (-)36 -148.969.707 -83.349.816 -38.936.365 -43.120.885Amortisman Giderleri (-)6,7 ve 8 -21.952.267 -23.112.700 -11.351.986 -13.200.514Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)47 -1.888.535 -51.500.314 15.409.345 -26.087.260Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -16.005.370 -44.269.841 -4.969.796 -26.522.010Reeskont Hesabı (+/-)0 0 0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)47 3.285.385 1.903.067 947.771 618.970Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 ve 47 18.063.346 -3.587.581 23.274.776 2.466.966Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar47 348.047 465.487 107.776 201.541Diğer Gider ve Zararlar (-)47 -7.579.943 -6.011.446 -3.951.182 -2.852.727Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 169.133.424 258.543.608 93.309.419 169.132.546Dönem Karı veya Zararı237.337.636 332.314.060 147.960.899 221.882.941Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -68.204.212 -73.770.452 -54.651.480 -52.750.395Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları169.133.424 258.543.608 93.309.419 169.132.546Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri3.700.210.253 2.749.410.611Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-3.158.313.055 -2.423.485.714Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit541.897.198 325.924.897Gelir Vergisi Ödemeleri (-)35 -40.750.219 -71.352.599Diğer Nakit Girişleri5.133.946 4.235.952Diğer Nakit Çıkışları (-)-186.164.087 -175.998.673Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit320.116.838 82.809.577YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı6 314.879 541.830Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7, ve 8 -35.922.477 -14.132.025Mali Varlık İktisabı (-)-1.674.894.409 -2.256.500.736Mali Varlıkların Satışı1.501.094.690 1.560.837.092Alınan Faiz241.137.930 146.750.008Diğer Nakit Girişleri16.806.383Diğer Nakit Çıkışları (-)-48.791.820Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit48.536.996 -611.295.651FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIFinansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -7.403.428 -7.775.170Ödenen Temettüler (-)38 -201.960.000 -201.960.000Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-209.363.428 -209.735.170KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ18.612.022 3.362.977Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış177.902.428 -734.858.267Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.994.609.067 1.831.766.957Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.172.511.495 1.096.908.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı16.5 0 0 -13.036.428 0 0 0 0 0 0 0 -13.036.428Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -649.024 0 0 -649.024Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)37 0 0 0 0 0 0 0 0 258.543.608 0 258.543.608Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -201.960.000 0 -201.960.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 36.983.922 0 127.414.514 -164.398.436 0 0Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -6.447.794 0 0 82.866.210 62 214.254.619 258.543.608 86.350.467 941.567.172Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 86.350.467 1.122.971.827Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 86.350.467 1.122.971.827Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı16.5 0 0 -17.447.966 0 0 0 0 0 0 0 -17.447.966Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.127.248 0 0 -1.127.248Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)37 0 0 0 0 0 0 0 0 169.133.424 0 169.133.424Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -306.000.000 0 -306.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 29.069.999 0 97.272.887 -126.342.886 0 0Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -16.006.417 0 0 111.936.209 62 310.116.292 169.133.424 86.350.467 967.530.037http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955522BIST