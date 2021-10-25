***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 2.329.469.935 2.270.224.400Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 1.633.063.033 1.600.368.638Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 696.406.902 669.855.762Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11.1 2.193.996.534 1.744.245.833Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11.1 1.159.033.981 1.473.530.640Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11.1 805.037.774 205.527.370Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11.1 228.127.731 63.234.980Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11.1 1.797.048 1.952.843Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 959.203.881 1.119.739.438Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 965.897.996 1.125.530.327Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -32.205.161 -17.859.556Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12.1 30.954 30.954Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12.1 219.813.425 179.509.326Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -194.333.333 -167.471.613İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR217.138 178.735Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar217.138 178.735İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR21.023.521 22.669.699Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar1.128.459 979.217Diğer Çeşitli Alacaklar47 19.895.062 21.690.482Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2.2 363.109.063 339.865.524Ertelenmiş Üretim Giderleri17.20 347.831.128 334.192.509Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 230.751Gelir Tahakkukları11.340.025 468.610Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47 3.937.910 4.973.654DİĞER CARİ VARLIKLAR2.010.497 2.314.724Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar22 22Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar1.989.508 2.312.182Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları20.967 2.520Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI5.869.030.569 5.499.238.353CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR0 0Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 ve 7 36.117.092 43.502.027Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.598.569 1.598.569Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 32.446.382 30.431.171Motorlu Taşıtlar6 3.683.244 2.720.001Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 21.921.842 21.682.557Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 37.972.109 41.129.271Birikmiş Amortismanlar (-)6 ve 7 -64.394.190 -54.059.542Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil6 2.889.136 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 77.990.848 57.223.537Haklar8 191.506.036 161.424.844Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 TAHAKKUKLARI19.878 61.469Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler47 19.878 61.469DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR40.699.050 20.173.371Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları35 40.699.050 20.173.371Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI154.826.868 120.960.404TOPLAM VARLIKLAR6.023.857.437 5.620.198.757YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR25.743.299 80.005.619Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 15.766.206 13.524.088Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -4.598.370 -6.146.671Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)14 14.575.463 72.628.202ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR740.431.854 765.628.607Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19.1 740.431.854 765.628.607Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR25.036 457.900Ortaklara Borçlar12.2 1.142 1.143İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar23.894 456.757Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR153.654.295 151.909.107Alınan Depozito ve Teminatlar12.1 11.602.290 8.186.217Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19.1 44.333.337 45.560.203Diğer Çeşitli Borçlar19.1 97.718.668 98.162.687Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI3.588.992.875 3.067.714.264Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net20 1.718.725.556 1.627.711.840Devam Eden Riskler Karşılığı - Net20 14.864.657 23.860.001Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1 ve 20 1.855.398.037 1.416.138.827İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net20 4.625 3.596Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI80.998.635 77.151.855Ödenecek Vergi ve Fonlar50.715.765 53.293.686Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri23.1 216.382 238.630Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler8.179.107 5.472Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 86.185.111 117.630.688Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -64.297.730 -94.016.621Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR94.137.779 70.812.935Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı19.1 ve 23.4 94.137.779 70.812.935GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19.1 177.511.880 154.948.180Ertelenmiş Üretim Gelirleri17.16 177.511.880 149.596.174Gider Tahahkkukları2.11 ve 19.1 0 5.352.006Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235 235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler235 235KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.861.495.888 4.368.628.702UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR8.654.454 21.514.606Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 11.370.390 28.360.104Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -2.715.936 -6.845.498Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI111.239.205 97.988.544Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.2 ve 20 1.354.278 1.418.276Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net20 109.884.927 96.570.268DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR11.223.792 9.095.078Kıdem Tazminatı Karşılığı22 11.223.792 9.095.078Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI131.117.451 128.598.228ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE306.000.000 306.000.000(Nominal) Sermaye2.14 306.000.000 306.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ90.989.327 90.989.327Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları15 90.989.327 90.989.327Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0KAR YEDEKLERİ316.969.646 207.289.147Yasal Yedekler15 111.936.209 82.866.210Statü Yedekleri62 62Olağanüstü Yedekler15 225.705.416 128.432.529Özel Fonlar, Yedekler15 ve 22 -6.635.512 -5.451.203Finansal Varlıkların Değerlemesi16.1 -14.036.529 1.441.549Diğer Kar Yedekleri0 0GEÇMİŞ YILLAR KARLARI86.350.467 86.350.467GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI37 230.934.658 432.342.886Dönem Net Karı230.934.658 432.342.886Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.031.244.098 1.122.971.827TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE6.023.857.437 5.620.198.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR2.973.637.179 2.357.886.756 1.073.910.929 831.477.059Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)2.481.435.003 2.015.708.520 879.542.834 691.070.112Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 2.563.453.376 2.019.353.725 883.159.918 760.701.553Brüt Yazılan Primler (+)24 4.471.373.367 3.535.653.598 1.471.332.692 1.269.714.653Reasüröre Devredilen Primler (-)17.16 ve 24 -1.783.978.649 -1.417.244.152 -543.831.234 -471.790.702SGK'ya Aktarılan Primler (-)17.16 ve 24 -123.941.342 -99.055.721 -44.341.540 -37.222.398Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 -91.013.716 6.485.125 -14.320.256 -62.892.641Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)20 -119.677.077 -97.919.310 61.183.687 -84.182.430Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 23.160.470 108.906.312 -78.711.985 19.200.100Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)17.16 ve 20 5.502.891 -4.501.877 3.208.042 2.089.689Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 8.995.343 -10.130.330 10.703.172 -6.738.800Devam Eden Riskler Karşılığı (-)20 655.480.503 -113.023.687 419.309.289 -15.134.539Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 -646.485.160 102.893.357 -408.606.117 8.395.739Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri460.856.145 309.043.692 166.035.607 121.210.443Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)14.609.815 3.522.185 5.784.096 966.367Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)14.609.815 3.522.185 5.784.096 966.367Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)16.736.216 29.612.359 22.548.392 18.230.137HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-2.606.187.825 -1.804.204.401 -970.988.897 -689.422.995Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-1.966.138.245 -1.278.036.016 -749.723.665 -499.121.114Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-1.526.878.682 -955.988.484 -618.711.153 -364.008.888Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-2.216.171.918 -1.405.765.699 -826.934.632 -543.933.257Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)17.16 689.293.236 449.777.215 208.223.479 179.924.369Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -439.259.563 -322.047.532 -131.012.512 -135.112.226Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-1.287.895.782 -763.408.890 -524.185.561 -382.239.404Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 848.636.219 441.361.358 393.173.049 247.127.178İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 -1.031 2.723 -109 230İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)20 -9.355 352.410 -74.254 397.318İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 8.324 -349.687 74.145 -397.088Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 -13.314.658 -3.669.404 -4.443.822 -7.217.642Faaliyet Giderleri (-)32 -518.255.371 -442.009.588 -179.240.763 -151.992.637Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)47 -108.478.520 -80.492.116 -37.580.538 -31.091.832Brüt Diğer Teknik Giderler (-)47 -108.478.520 -80.492.116 -37.580.538 -31.091.832Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI367.449.354 553.682.355 102.922.032 142.054.064HAYAT TEKNİK GELİR93.928 96.984 30.676 32.089Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri93.928 96.984 30.676 32.089Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER-89.267 -100.759 -34.888 -34.855Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-153.264 -127.998 -49.307 -51.654Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-153.616 -119.665 -49.307 -47.924Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-153.616 -119.665 -49.307 -47.924Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 352 -8.333 0 -3.730Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)352 -8.333 0 -3.730Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)63.997 27.239 14.419 16.799Matematik Karşılıklar (-)63.997 27.239 14.419 16.799Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)57.597 24.515 12.977 15.119Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar6.400 2.724 1.442 1.680Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT4.661 -3.775 -4.212 -2.766EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0Fon İşletim Gelirleri0 0 0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0 0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI367.449.354 553.682.355 102.922.032 142.054.064TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT4.661 -3.775 -4.212 -2.766TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ367.454.015 553.678.580 102.917.820 142.051.298YATIRIM GELİRLERİ703.271.296 501.791.179 245.732.494 222.291.445Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 256.324.626 142.547.856 82.682.692 59.805.385Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 51.687.494 59.911.835 14.025.118 24.421.474Finansal Yatırımların Değerlemesi26 55.959.629 22.553.073 26.861.470 9.682.716Kambiyo Karları36 261.488.284 210.231.181 75.907.278 129.591.623İştiraklerden Gelirler0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13 ve 26 77.811.263 66.547.234 46.255.936 -1.209.753Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-741.599.143 -546.787.046 -258.750.317 -239.474.404Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)20 ve 34.1 -4.792.403 -5.832.757 -1.440.435 -1.828.705Yatırımlar Değer Azalışları (-)26 -1.068.947 -11.285.314 1.799.493 -9.180.997Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)26 -18.409.702 -13.993.340 -7.523.797 -7.084.832Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-460.856.145 -309.043.692 -166.035.606 -121.210.443Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Kambiyo Zararları (-)36 -223.123.255 -168.094.617 -74.153.548 -84.744.801Amortisman Giderleri (-)6,7 ve 8 -33.348.691 -38.537.326 -11.396.424 -15.424.626Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)47 -12.006.399 -63.018.570 -10.117.864 -11.518.256Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -20.380.463 -55.627.016 -4.375.093 -11.357.175Reeskont Hesabı (+/-)0 0 0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)47 3.191.069 1.851.719 -94.316 -51.348Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 ve 47 15.676.486 -2.185.318 -2.386.860 1.402.263Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar47 842.642 1.061.746 494.595 596.259Diğer Gider ve Zararlar (-)47 -11.336.133 -8.119.701 -3.756.190 -2.108.255Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 230.934.658 344.498.750 61.801.234 85.955.142Dönem Karı veya Zararı317.119.769 445.664.143 79.782.133 113.350.083Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -86.185.111 -101.165.393 -17.980.899 -27.394.941Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları230.934.658 344.498.750 61.801.234 85.955.142Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri5.446.948.905 4.272.615.455Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-4.845.377.589 -3.514.162.523Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit601.571.316 758.452.932Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)35 -87.911.798 -120.560.192Diğer Nakit Girişleri6.368.982 6.784.350Diğer Nakit Çıkışları (-)-262.087.928 -225.370.949Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit257.940.572 419.306.141YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı6 1.304.540 -578.448Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7, ve 8 -49.974.847 -21.897.831Mali Varlık İktisabı (-)-2.385.021.670 -2.867.953.095Mali Varlıkların Satışı2.044.378.330 2.067.099.262Alınan Faiz390.602.864 187.122.623Alınan Temettüler0 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)-58.052.739 -48.094.936Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-56.763.522 -684.302.425FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -10.704.974 -11.628.883Ödenen Temettüler (-)38 -306.000.000 -201.960.000Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)20 0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-316.704.974 -213.588.883KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ36.568.056 1.283.337Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-78.959.868 -477.301.830Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.994.609.067 1.831.766.957Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.915.649.199 1.354.465.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016 0 898.669.016Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016 0 898.669.016Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı16.1 0 0 -45.881.878 0 0 0 0 0 0 0 -45.881.878 0 -45.881.878Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -625.947 0 0 -625.947 0 -625.947Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)37 0 0 0 0 0 0 0 0 344.498.750 0 344.498.750 0 344.498.750Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -201.960.000 0 -201.960.000 0 -201.960.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 36.983.922 0 127.414.515 -164.398.437 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -39.293.244 0 0 82.866.210 62 214.277.697 344.498.750 86.350.467 994.699.942 0 994.699.942Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 86.350.467 1.122.971.826 0 1.122.971.826Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 86.350.467 1.122.971.827 0 1.122.971.827Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı16.1 0 0 -15.478.078 0 0 0 0 0 0 0 -15.478.078 0 -15.478.078Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.184.309 0 0 -1.184.309 0 -1.184.309Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)37 0 0 0 0 0 0 0 0 230.934.658 0 230.934.658 0 230.934.658Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -306.000.000 0 -306.000.000 0 -306.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 29.069.999 0 97.272.887 -126.342.886 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -14.036.529 0 0 111.936.209 62 310.059.231 230.934.658 86.350.467 1.031.244.098 0 1.031.244.098http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972306BIST