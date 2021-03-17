***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17 Mart 2021 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş Denetim Komitesi , Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin üye seçimlerine, görev dağılımlarına ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.Denetim Komitesi görev dağılımı,Hüseyin GÜRER - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Lütfiye Yeşim Uçtum - Üye( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Riskin Erken Saptanması Komitesi görev dağılımı,Lütfiye Yeşim Uçtum - Başkan ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Stefan Georges Leon Breaekeveldt - ÜyeKurumsal Yönetim Komitesi görev dağılımı,Lütfiye Yeşim Uçtum - Başkan ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Stefan Georges Leon Breaekeveldt - ÜyeOsman AKKOCA - ÜyeAyşegül GÜRKALE - Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918913BIST