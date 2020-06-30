***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
30.06.2020 01:37
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - SÜLEYMAN BIÇAKLI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) MUSTAFA CİHAT DURMUŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) MUSTAFA CİHAT DURMUŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) SÜLEYMAN BIÇAKLI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) ÖZLEM NAZLI ARIKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) SÜLEYMAN BIÇAKLI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) MUSTAFA CİHAT DURMUŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853369
BIST
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 114.776
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|Önceki Kapanış
|: 115.843
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116.015
En Düşük
114.432
18:056,8490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
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|Açılış
|: 6,8650
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|Önceki Kapanış
|: 6,8690
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6,8569
En Düşük
6,8385
18:057,7055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
|: 7,6950
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7,7159
En Düşük
7,6894
18:05390,87
En Yüksek
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|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 390,86
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|Önceki Kapanış
|: 390,68
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391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.553.596
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.936.935
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.040.166
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|508.007.293
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|137.021.216
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.823.779
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4043
|8,4465
|% -0,34
|
|Frank
|7,1784
|7,2216
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-3,04
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.551
|10,90
|
|Tam
|2.605
|2.618
|11,20
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|5,40
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,67
|41,67
|-0,20
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