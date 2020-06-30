***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)19.Bölge Müdürlüğü tarafından İhale kayıt numarası:2017/444407 Sayı:2020/01 Konu:İş Artışı olarak Şirketimize gönderilen yazı ile tarafımıza bildirilen Şirketimiz ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)19.Bölge Müdürlüğü arasında 17/12/2017 tarihinde ÖZEL GÜVENLIK HİZMET ALIMI işine ilişkin yapılan sözleşmenin 29. Maddesine istinaden 01/07/2020 tarihinde işe başlamak üzere 380 kV Manavgat Trafo Merkezinde görev yapacak olan 6 Ay Süreli 4 kişilik Özel Güvenlik Görevlisi için toplamda 170.912,40 TL tutannda ek sözleşme yapılacaktır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853367BIST