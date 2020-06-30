***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2020 00:41
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NECMEDDİN ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı YK Üyesi, Ortak 6.11 B Yoktur
MUSTAFA CİHAT DURMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.12.2018 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747139 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Riskin erken saptanması komitesi , Kurumsal yönetim komitesi
SALİH AKARSU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil yok - Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
SÜLEYMAN BIÇAKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 29.06.2020 İcrada Görevli Değil yok mali müşavir Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim komitesi-Başkan,Riskin erken Saptanması Komitesi-Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi -Üye
AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ RÜVEYDA ŞİMŞEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.06.2020 İcrada Görevli Değil yok yok Hayır Bağımsız Üye Değil yok
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Erdal KAŞKAYA Operasyon Yöneticisi Astsubay Operasyon Yöneticisi yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853366
BIST
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.174,60
|Açılış
|: 114.776
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|Önceki Kapanış
|: 114.668
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116.015
En Düşük
114.432
18:056,8484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,8650
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|Önceki Kapanış
|: 6,8690
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6,8569
En Düşük
6,8404
18:057,7070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
|: 7,6950
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7,7159
En Düşük
7,6937
18:05390,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 390,86
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|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.553.596
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.936.935
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.040.166
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|508.007.293
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|137.021.216
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.823.779
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4043
|8,4465
|% -0,34
|
|Frank
|7,1784
|7,2216
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-1,44
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.551
|10,90
|
|Tam
|2.605
|2.618
|11,20
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|5,40
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|-0,21
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Seans Raporu
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