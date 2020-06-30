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***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.06.2020 00:41
GÜNCEL HABERLER



***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NECMEDDİN ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı YK Üyesi, Ortak 6.11 B Yoktur
MUSTAFA CİHAT DURMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.12.2018 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747139 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Riskin erken saptanması komitesi , Kurumsal yönetim komitesi
SALİH AKARSU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil yok - Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
SÜLEYMAN BIÇAKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 29.06.2020 İcrada Görevli Değil yok mali müşavir Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim komitesi-Başkan,Riskin erken Saptanması Komitesi-Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi -Üye
AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ RÜVEYDA ŞİMŞEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.06.2020 İcrada Görevli Değil yok yok Hayır Bağımsız Üye Değil yok

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Erdal KAŞKAYA Operasyon Yöneticisi Astsubay Operasyon Yöneticisi yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853366


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DGKLB 2,75 248.586.925 % 10,00  
BJKAS 2,75 201.085.689 % 10,00  
SEKFK 5,06 12.859.127 % 10,00  
AKMGY 33,00 5.553.596 % 10,00  
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Sterlin 8,4043 8,4465 % -0,34  
Frank 7,1784 7,2216 % -0,35  
Riyal 1,8225 1,8316 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.772 -1,44  
Altın Gr. 391 391 0,18  
Cumhuriyet 2.531 2.551 10,90  
Tam 2.605 2.618 11,20  
Yarım 1.265 1.280 5,40  
Çeyrek 633 641 2,70  
Gümüş.Ons 17,81 17,85 -0,02  
Gümüş Gr. 3,93 3,93 -0,00  
B. Petrol 41,66 41,66 -0,21  
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