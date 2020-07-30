***AKGUV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.07.2020 12:20
***AKGUV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKGUV]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.'nin mevcut "AKGUV" işlem kodu 04/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "AKYHO" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864174
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0286
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35439,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,52
|Açılış
|: 439,09
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|QNBFL
|179,60
|24.283.684
|% 9,98
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|OSMEN
|12,51
|72.971
|% -3,77
|
|GOZDE
|5,63
|40.834.726
|% -3,60
|
|JANTS
|111,10
|13.072.812
|% -3,48
|
|HALKS
|3,39
|138.526
|% -3,14
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|HALKB
|5,52
|167.448.245
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|VAKBN
|4,50
|148.761.815
|% 0,90
|
|ODAS
|2,52
|133.077.622
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|ODAS
|2,52
|133.077.622
|% 0,40
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 6,81
|
|IHYAY
|1,57
|76.044.527
|% 9,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0608
|9,1062
|% 0,13
|
|Frank
|7,6131
|7,6589
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8572
|1,8665
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-16,67
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|2.887
|2.934
|-5,60
|
|Tam
|2.974
|3.019
|-10,20
|
|Yarım
|1.443
|1.471
|-2,80
|
|Çeyrek
|724
|738
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,58
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|5,26
|5,27
|-0,18
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|-0,50
|