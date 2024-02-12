***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
12.02.2024 14:16
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248826
BIST
'
17:369.130
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 84,03
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.167
17:3630,7065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0320
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7095
En Düşük
30,5977
17:3633,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
17:361.990,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.988,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.986,44
BIST En Aktif Hisseler17:34
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|YEOTK
|246,00
|698.210.482
|% 0,00
|
|ENKAI
|40,20
|1.353.788.225
|% 0,00
|
|HATEK
|14,87
|125.147.440
|% 0,00
|
|EUREN
|17,99
|490.626.293
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|YEOTK
|246,00
|698.210.482
|% 0,00
|
|ENKAI
|40,20
|1.353.788.225
|% 0,00
|
|HATEK
|14,87
|125.147.440
|% 0,00
|
|EUREN
|17,99
|490.626.293
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|11.115.428.750
|% 0,00
|
|TUPRS
|161,00
|8.207.890.084
|% 0,00
|
|SASA
|40,22
|4.676.496.988
|% 0,00
|
|GUBRF
|179,90
|4.371.087.548
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,36
|4.084.491.038
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,86
|1.707.597.579
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,54
|642.072.766
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,00
|1.161.475.755
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,84
|374.845.551
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,36
|4.084.491.038
|% 0,00
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7014
|30,7051
|% 0,10
|
|Euro
|33,0790
|33,1113
|% -0,01
|
|Sterlin
|38,6234
|38,8171
|% -0,01
|
|Frank
|34,8851
|35,0952
|% -0,14
|
|Riyal
|8,1671
|8,2080
|% 0,15
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|882,19
|883,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|884,99
|889,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,61
|81,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,65
|2.017,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49KFEIN
Yüzde 9.58 oranında artışla 155.50 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 206 adet işlem
-
17:48PLTUR
Yüzde 8.92 oranında artışla 19.78 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 383, 437 adet işlem
-
17:47IDGYO
Yüzde 9.63 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 721, 765 adet işlem
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 81 artarak (% 0.62 ) 7, 985
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARBL, MEGMT, GLBMD, MRSHL, IMASM, KIMMR, KARYE, ETYAT, UFUK, BAYRK