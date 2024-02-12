***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.02.2024 10:40
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 05.02.2024 – 09.02.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248760
BIST
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13:019.138
En Düşük
|Değişim
|: 1,02%
|| 91,82
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.113
En Yüksek
9.160
13:0130,7026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0281
|Açılış
|: 30,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7044
En Düşük
30,5992
13:0133,1042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0088
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
13:011.994,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,76
|Açılış
|: 1.994,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,20
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler12:58
|YONGA
|61,25
|488.346
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|ENSRI
|36,64
|72.805.337
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|63.896.147
|% 0,00
|
|YONGA
|61,25
|488.346
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|ENSRI
|36,64
|72.805.337
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|63.896.147
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|7.206.331.930
|% 0,00
|
|REEDR
|45,78
|3.400.654.036
|% 0,00
|
|GUBRF
|177,80
|3.183.853.018
|% 0,00
|
|TUPRS
|158,90
|3.131.391.902
|% 0,00
|
|SASA
|41,00
|2.893.713.946
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,86
|259.307.490
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,13
|741.417.192
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,96
|658.843.818
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,46
|298.018.778
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,48
|432.301.301
|% 0,00
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6954
|30,7011
|% 0,09
|
|Euro
|33,0939
|33,1040
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,6288
|38,8225
|% 0,00
|
|Frank
|34,9255
|35,1359
|% -0,03
|
|Riyal
|8,1620
|8,2029
|% 0,09
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,88
|% 0,66
|
|Platin
|876,81
|878,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|871,16
|875,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,76
|81,76
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,23
|2.020,49
|% 0,66
|