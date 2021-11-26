***AKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.11.2021 09:12
***AKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 26 adet varant 26 Kasım 2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir:
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GRACZ.V,GRADA.V,GRARZ.V,GRASA.V,HBABK.V,HBAQK.V,IBACU.V,IBARP.V,IZAES.V,IZAET.V,IZATS.V,IZATT.V,KHACP.V,KHARP.V,KRABS.V,KRAQS.V,PEACU.V,PEARP.V,PGAAI.V,PGAPI.V,SIABW.V,SIAQW.V,VBACU.V,VBARP.V,YBACP.V,YBARP.V
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979700
BIST
10:341.792
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -26,90
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
10:3412,0453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0455
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2735
En Düşük
11,9402
10:3413,5471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0797
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7817
En Düşük
13,3965
10:34696,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 5,85
|Açılış
|: 696,15
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler10:34
|BAGFS
|10,57
|3.419.071
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|23.078.184
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,54
|3.106.542
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,06
|24.414.209
|% -7,70
|
|TACTR
|23,40
|981.490
|% -5,87
|
|TAVHL
|27,80
|98.749.000
|% -5,76
|
|PGSUS
|92,55
|116.095.242
|% -5,46
|
|THYAO
|17,89
|393.343.334
|% -4,74
|
|GARAN
|11,62
|243.779.412
|% -1,02
|
|SISE
|11,92
|224.931.317
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,76
|216.954.846
|% -1,35
|
|HALKB
|5,34
|207.844.652
|% 1,71
|
|YKBNK
|3,27
|159.804.000
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,17
|106.223.361
|% -1,81
|
|ODAS
|1,60
|64.817.015
|% -1,23
|
|HALKB
|5,34
|207.844.652
|% 1,71
|
|TSKB
|1,48
|47.038.349
|% -1,33
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0181
|12,0453
|% 0,38
|
|Euro
|13,5125
|13,5471
|% 0,59
|
|Sterlin
|15,9270
|16,0069
|% -0,08
|
|Frank
|12,8595
|12,9370
|% 0,70
|
|Riyal
|3,1922
|3,2082
|% 0,10
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|14,82
|
|Altın Gr.
|696
|696
|5,85
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,14
|9,15
|0,03
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-2,86
|
Seans Raporu
10:34
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