***AKM* *KRVGD* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
15.01.2024 15:39
***AKM******KRVGD******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
02.01.2024-12.01.2024
Açıklamalar
KRVGD.E paylarında, 02.01.2024 - 12.01.2024 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240134
BIST
'
16:378.046
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 59,15
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:3730,1015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0035
|Açılış
|: 30,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:3733,0015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0445
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:371.986,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,41
|Açılış
|: 1.986,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:36
|AGROT
|16,94
|270.571.764
|% 10,00
|
|EDIP
|16,33
|78.814.266
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|206.610.414
|% 9,95
|
|DOGUB
|22,32
|124.126.492
|% 9,95
|
|HATEK
|14,03
|201.139.828
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|188.856.979
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|IZFAS
|14,29
|56.684.515
|% -6,23
|
|METUR
|6,90
|50.141.251
|% -5,99
|
|GUBRF
|138,40
|1.865.582.458
|% -4,88
|
|THYAO
|251,00
|5.717.562.118
|% 0,00
|
|KCHOL
|161,20
|4.815.248.884
|% 3,67
|
|AKBNK
|42,98
|4.564.079.411
|% -0,65
|
|ISCTR
|25,40
|3.825.390.729
|% -2,16
|
|YKBNK
|22,46
|3.423.617.127
|% -2,09
|
|YKBNK
|22,46
|3.423.617.127
|% -2,09
|
|ISCTR
|25,40
|3.825.390.729
|% -2,16
|
|ADESE
|2,26
|275.956.739
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,19
|878.351.672
|% 0,00
|
|AKBNK
|42,98
|4.564.079.411
|% -0,65
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0985
|30,1020
|% 0,01
|
|Euro
|32,9846
|32,9948
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,1663
|38,3577
|% -0,20
|
|Frank
|35,0966
|35,3081
|% -0,22
|
|Riyal
|8,0019
|8,0421
|% -0,00
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|914,16
|915,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,81
|973,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,28
|77,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,46
|2.053,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:36
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16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 22 artarak (% 0.60 ) 8, 728
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16:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ISCTR, TRKCM
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16:51XU100
Endeks 8, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 72, 116.00 milyon TL de
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16:51MAGEN
Yüzde 9.03 oranında artışla 10.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 400, 663 adet işlem
-
16:50MERIT
Yüzde 4.32 oranında artışla 77.35 lira fiyatla işlem gören hissede 373, 572 adet işlem