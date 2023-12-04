***AKM* *LOGO* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
04.12.2023 12:30
***AKM******LOGO******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
20.11.2023-01.12.2023
Açıklamalar
20.11.2023-01.12.2023 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221874
BIST
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|ALCAR
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