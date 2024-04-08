***AKM* *LOGO* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
08.04.2024 10:28
***AKM******LOGO******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
25.03.2024-05.04.2024
Açıklamalar
25.03.2024-05.04.2024 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269497
BIST
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11:319.714
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 95,23
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:3132,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0452
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:3134,8932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1407
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:312.406,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,02
|Açılış
|: 2.406,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ENTRA
|13,31
|10.272.405
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|400.271.819
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|270.215.972
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|690.386.424
|% 9,98
|
|PASEU
|61,30
|79.297.894
|% 9,96
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|9.376.208
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.470,00
|147.915.482
|% -4,79
|
|GENIL
|60,80
|126.599.860
|% -4,55
|
|MARTI
|4,37
|44.549.950
|% -3,10
|
|THYAO
|311,00
|4.826.258.477
|% 1,22
|
|ISCTR
|13,03
|2.032.255.468
|% 2,12
|
|TUPRS
|179,90
|1.484.118.719
|% 0,11
|
|YKBNK
|30,86
|1.435.640.710
|% 2,19
|
|EREGL
|41,74
|1.220.719.133
|% 0,87
|
|ISCTR
|13,03
|2.032.255.468
|% 2,12
|
|EKGYO
|10,27
|800.055.465
|% 3,95
|
|ZOREN
|5,82
|425.799.787
|% 1,22
|
|YKBNK
|30,86
|1.435.640.710
|% 2,19
|
|HALKB
|16,26
|692.891.061
|% 8,04
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0517
|32,0588
|% 0,13
|
|Euro
|34,8738
|34,8978
|% 0,42
|
|Sterlin
|40,5507
|40,7540
|% 0,55
|
|Frank
|35,4673
|35,6451
|% 0,26
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,80
|27,83
|% 0,66
|
|Platin
|936,70
|938,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,32
|1.010,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,93
|89,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,35
|2.335,75
|% 0,66
|