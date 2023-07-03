***AKM* *ORGE* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
03.07.2023 09:58
***AKM******ORGE******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
19.06.2023-30.06.2023
Açıklamalar
ORGE.E paylarında, 19.06.2023-30.06.2023 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163186
BIST
'
14:035.993
En Düşük
|Değişim
|: 4,07%
|| 234,19
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
5.994
14:0326,0735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1854
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
14:0328,4252
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2923
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
14:031.604,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,30
|Açılış
|: 1.604,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.611,06
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler14:01
|BRYAT
|1.510,60
|397.604.119
|% 10,00
|
|DERIM
|13,75
|44.771.178
|% 10,00
|
|YAPRK
|91,85
|81.266.271
|% 10,00
|
|ALCAR
|615,20
|90.807.461
|% 9,99
|
|ASUZU
|180,80
|87.771.207
|% 9,98
|
|UZERB
|243,20
|1.169.202
|% -9,93
|
|INGRM
|580,00
|10.929.171
|% -6,47
|
|DOCO
|3.565,90
|92.410.805
|% -4,35
|
|PAMEL
|129,30
|178.862.981
|% -2,93
|
|MARKA
|9,69
|16.912.639
|% -2,71
|
|THYAO
|209,20
|7.690.135.591
|% 8,00
|
|ASTOR
|70,75
|3.593.110.332
|% 6,47
|
|EREGL
|38,28
|2.611.552.796
|% 4,25
|
|YKBNK
|13,26
|2.520.431.444
|% 2,16
|
|KOZAL
|26,22
|2.387.085.787
|% 5,73
|
|YKBNK
|13,26
|2.520.431.444
|% 2,16
|
|ZOREN
|3,60
|505.227.319
|% 4,05
|
|EKGYO
|7,69
|1.045.728.899
|% 3,92
|
|ISCTR
|14,30
|1.629.566.830
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,69
|256.734.951
|% 1,89
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0705
|26,0758
|% 0,73
|
|Euro
|28,4204
|28,4269
|% 1,05
|
|Sterlin
|32,9356
|33,1007
|% 0,52
|
|Frank
|28,8627
|29,0366
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9329
|6,9677
|% 0,75
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-5,68
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|5,22
|
|Cumhuriyet
|10.665
|10.827
|-22,00
|
|Tam
|10.601
|10.888
|-25,58
|
|Yarım
|5.156
|5.286
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.586
|2.643
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,06
|19,09
|0,12
|
|B. Petrol
|76,03
|76,03
|0,62
|