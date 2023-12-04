***AKM* *ORGE* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
04.12.2023 12:29
***AKM******ORGE******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
20.11.2023-01.12.2023
Açıklamalar
ORGE.E paylarında,
20.11.2023-01.12.2023 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221872
BIST
'
16:487.949
En Düşük
|Değişim
|: -1,34%
|| -108,23
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.919
En Yüksek
8.112
16:4828,9305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0486
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:4831,2560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0415
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:481.889,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 14,97
|Açılış
|: 1.889,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:48
|CMBTN
|1.958,00
|75.773.705
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|370.726.456
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.623.058
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.061.388
|% 9,99
|
|EKOS
|39,92
|806.272.703
|% 9,97
|
|SAFKR
|30,78
|78.629.551
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|499.359.730
|% -10,00
|
|GEDIK
|15,60
|75.644.290
|% -9,98
|
|EUYO
|13,13
|14.356.081
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|THYAO
|253,25
|5.352.900.205
|% -2,22
|
|ISCTR
|22,96
|5.285.854.306
|% 2,50
|
|YKBNK
|20,54
|4.009.184.628
|% 1,28
|
|AKBNK
|36,96
|3.815.537.753
|% 1,09
|
|BINHO
|354,00
|2.997.472.576
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,53
|1.952.279.609
|% 2,03
|
|ISCTR
|22,96
|5.285.854.306
|% 2,50
|
|YKBNK
|20,54
|4.009.184.628
|% 1,28
|
|IHLAS
|1,18
|177.641.429
|% -3,28
|
|ODAS
|10,11
|1.218.350.675
|% -7,25
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9210
|28,9305
|% 0,17
|
|Euro
|31,2449
|31,2560
|% 0,13
|
|Sterlin
|36,3475
|36,5298
|% 0,24
|
|Frank
|32,9868
|33,1856
|% 0,37
|
|Riyal
|7,6915
|7,7300
|% 0,19
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,22
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|906,65
|908,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,90
|959,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,43
|76,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,97
|2.030,27
|% 0,66
|