***AKM* *ORGE* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
04.12.2023 17:07
***AKM******ORGE******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
20.11.2023-01.12.2023
Açıklamalar
ORGE.E paylarında,
20.11.2023-01.12.2023 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222019
BIST
'
18:058.087
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 60,97
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.108
18:0528,9233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0273
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
18:0531,3080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1526
|Açılış
|: 31,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,2461
18:051.881,52
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -42,59
|Açılış
|: 1.881,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.878,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|33,00
|137.614.917
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|103.397.395
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|44.741.926
|% 10,00
|
|LINK
|231,00
|56.285.296
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|94.843.878
|% 10,00
|
|SODSN
|88,20
|3.752.088
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.081.800.452
|% -10,00
|
|POLTK
|13.657,50
|144.471.083
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|344.434.678
|% -10,00
|
|SNPAM
|174,90
|16.339.706
|% -9,98
|
|THYAO
|262,00
|10.598.116.441
|% 0,48
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|SASA
|53,55
|3.673.797.912
|% 2,39
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|TUPRS
|154,10
|3.293.086.753
|% 0,52
|
|EKGYO
|7,49
|1.681.588.189
|% 1,90
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|ODAS
|11,29
|1.685.948.034
|% 4,44
|
|ZOREN
|5,01
|596.730.131
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9105
|28,9233
|% 0,09
|
|Euro
|31,2906
|31,3080
|% -0,49
|
|Sterlin
|36,3511
|36,5334
|% -0,72
|
|Frank
|32,9683
|33,1669
|% -0,42
|
|Riyal
|7,6853
|7,7238
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,50
|24,54
|% 0,66
|
|Platin
|920,19
|921,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,96
|979,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,28
|78,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,14
|2.025,44
|% 0,66
|