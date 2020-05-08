***AKMEN* *AKM* *AFYON*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***AKMEN******AKM******AFYON*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [AFYON]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarAfyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin sermayesinin 100.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle nakit karşılığı ihraç olunan 300.000.000 TL pay senedinin 16.04.2020- 30.04.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeni pay alma hakkı kullanımı ve 06.05.2020 tarihinde yapılan Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası işlemlerine Şirketimiz aracılık etmiştir. Nakden (bedelli) sermaye artışına ilişkin olarak Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş yeni pay alma haklarının kullanım süresi içerisinde 298.743.799,93 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde 3.389.686,69 TL olmak üzere toplam 302.133.486,62 TL tutarında fon girişi sağlamıştır.Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve 06.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasasında satışa sunulan 1.256.211,168 TL nominal değerli payların Ortaklığın (Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.06.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satışa sunulan 1.256.211,168 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıSERDAR RASİM KATİPOĞLU 345.083 % 27,47 Gerçek kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaERTUĞRUL ERDOĞAN 300.000 % 23,88 Gerçek kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaTOLUN KUDALOĞLU 300.000 % 23,88 Gerçek kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaRÜŞTÜ BORAN KESKİNER 200.000 % 15,92 Gerçek kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaHARUN ZEREY 75.000 % 5,97 Gerçek kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843690BIST