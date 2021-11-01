***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
01.11.2021 09:32
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
18.10.2021-29.10.2021
Açıklamalar
AGESA.E
paylarında 18.10
.2021-29.10.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973326
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
0
En Düşük
0
12:359,5434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0462
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5198
12:3511,0449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0690
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0265
12:35546,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,55
|Açılış
|: 546,48
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
546,47
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ANELE
|2,67
|8.400.128
|% 19,46
|
|MERCN
|10,49
|7.939.088
|% 1,29
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,03
|11.833.847
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5387
|9,5415
|% -0,50
|
|Euro
|11,0272
|11,0434
|% -0,63
|
|Sterlin
|13,0236
|13,0889
|% -0,42
|
|Frank
|10,3811
|10,4436
|% -0,45
|
|Riyal
|2,5395
|2,5522
|% -0,37
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-0,05
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,40
|83,40
|-0,32
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:57
DOBUR, RALYH, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
KZBGY, DESPC, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
BIOEN, KRGYO, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
KTSKR, TURSG, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
DOGUB, ZRGYO, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında