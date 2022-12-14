***AKMEN* *AKM* *AHGAZ*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.12.2022 21:02
***AKMEN******AKM******AHGAZ*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086960
BIST
12:075.265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 9,12
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
12:0718,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
12:0719,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0473
|Açılış
|: 19,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8731
En Düşük
19,7315
12:071.084,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,83
|Açılış
|: 1.084,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler12:07
|BTCIM
|40,70
|821.515.328
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|31.830.244
|% 9,98
|
|OZSUB
|24,02
|88.584.867
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|186.308.629
|% 9,97
|
|GEDIK
|7,63
|23.375.310
|% -20,69
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|YEOTK
|80,40
|47.292.409
|% -5,80
|
|KONTR
|172,50
|201.611.514
|% -5,48
|
|KRDMD
|18,52
|4.567.707.624
|% -1,59
|
|THYAO
|144,00
|3.619.326.115
|% 0,00
|
|ASELS
|59,95
|2.897.594.173
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,29
|2.665.454.449
|% 4,80
|
|AKBNK
|18,12
|2.522.664.723
|% 3,78
|
|EKGYO
|8,29
|2.665.454.449
|% 4,80
|
|SKBNK
|2,84
|796.021.142
|% 2,90
|
|KRDMD
|18,52
|4.567.707.624
|% -1,59
|
|VAKBN
|11,25
|2.454.397.084
|% 6,64
|
|YKBNK
|11,90
|2.367.583.264
|% 3,03
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6452
|18,6510
|% 0,05
|
|Euro
|19,8537
|19,8627
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,0058
|23,1212
|% 0,14
|
|Frank
|20,0163
|20,1369
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9455
|4,9703
|% 0,03
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,78
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.281
|7.329
|-15,00
|
|Yarım
|3.526
|3.583
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|0,02
|
|B. Petrol
|80,57
|80,57
|-0,11
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
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12:21VKING
Yüzde 9.94 oranında artışla 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 088 adet işlem
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12:20BTCIM
Yüzde 10.00 oranında artışla 40.70 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 746, 250 adet işlem
-
12:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TTKOM, TCELL
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12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 9 artarak (% 0.02 ) 4, 598
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OTTO, BTCIM, ORMA, KRONT, ISKUR, GEDIK, OZSUB, KUYAS