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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.03.2021 17:22



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinin 2. fıkrası doğrultusunda, borçlanma aracı niteliğindeki her türlü sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için Şirketimiz Yönetim Kurulu'na verilen süresiz yetkiye istinaden, 1. Sermaye Piyasası Kurulu'na, aşağıdaki maddelerde dağılımı belirtildiği üzere, toplam 1.200.000.000 TL (birmilyarikiyüzmilyon Türk Lirası) tutarında, Borçlanma Araçları ve/veya yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özelliktekiler de dâhil olmak üzere, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları'nın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için başvuruda bulunulmasına, 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde, yurt içinde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 950.000.000-TL (dokuzyüzellimilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken kuponlu, bir veya birden çok seferde Borçlanma Araçları ihraç edilmesine, ihraç edilecek Borçlanma Araçlarının faiz oranlarının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi, ve/veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 250.000.000-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde bir veya birden çok seferde yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özelliktekiler de dâhil olmak üzere Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraç edilmesine ihraç edilecek Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, piyasa koşullarına ve yatırımcıların ihtiyaçlarına bağlı olarak, birden fazla enstrümanın bir araya getirilmesi ile oluşturulmaktadır. Bu ürün, geleneksel borçlanma aracı ürünleri ile türev ürünlerin bir kombinasyonu olup, borçlanma senedinin içine yerleştirilmiş bir opsiyon sözleşmesini içermektedir. Bu ürünün getirisi, borçlanma aracı getirisi ve türev ürünün getirisinin toplamından oluşmaktadır. Getiri oranı, ürünün türüne, yapısına ve dayanak varlığa göre değişkenlik göstermektedir. 4. Borçlanma Araçları ve Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tarih, tutar, vade, faiz ve ödeme koşulları dâhil tüm koşulların ve dağıtım esaslarının belirlenmesi ve satışların tamamlanması, bu karar kapsamında yapılacak tüm ihraçlar için, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kurum ve kuruluşa gerekli başvuruların yapılması ile her türlü işlemin ifası hususunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, 5. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, Şirketimizin imza sirkülerinde yapılan yetkilendirme doğrultusunda hareket edilmesine, 6. Şirketimizin gerçekleştireceği Borçlanma Araçları ve Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihraçlarına aracılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülecek olması münasebetiyle söz konusu ihraçlara ilişkin aracılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek 3 - YK Kararı - 4.03.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915144


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