***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
11.10.2021 12:16
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969409
BIST
13:411.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.413
En Düşük
1.402
13:418,9662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
13:4110,3789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
13:41505,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,14
|Açılış
|: 505,70
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KSTUR
|205,70
|342.285
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.763.073
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|519.780
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.592.278
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|100.664.227
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|203.582.990
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.386.256
|% -9,98
|
|KERVN
|0,65
|3.954.765
|% -9,72
|
|KNFRT
|4,37
|62.015.386
|% -9,71
|
|YEOTK
|88,00
|39.951.545
|% -7,27
|
|GARAN
|9,35
|496.658.877
|% 0,54
|
|KRDMD
|6,66
|484.090.840
|% 3,58
|
|TUPRS
|125,60
|456.213.112
|% 2,11
|
|EREGL
|17,49
|382.486.664
|% 2,46
|
|THYAO
|14,25
|330.871.731
|% 1,14
|
|KRDMD
|6,66
|484.090.840
|% 3,58
|
|EKGYO
|1,78
|125.728.360
|% 0,00
|
|GARAN
|9,35
|496.658.877
|% 0,54
|
|PETKM
|6,18
|301.969.330
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,38
|103.809.898
|% 0,42
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9632
|8,9662
|% -0,02
|
|Euro
|10,3723
|10,3789
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,1719
|12,2329
|% -0,02
|
|Frank
|9,6266
|9,6846
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3821
|2,3940
|% -0,09
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-2,07
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|-4,00
|
|Tam
|3.329
|3.413
|-3,17
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|-1,53
|
|Çeyrek
|807
|825
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|1,89
|