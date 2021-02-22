***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
22.02.2021 12:50
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.02.2021 tarihinde onaylanan Özet Ek'te yer almaktadır. Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911346
BIST
14:081.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
14:086,9997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
14:088,4971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0333
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5051
En Düşük
8,4299
14:08404,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 4,61
|Açılış
|: 404,69
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler14:08
|DERIM
|12,76
|29.451.227
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|44.953.380
|% 9,99
|
|LINK
|42,70
|47.378.183
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|19.774.100
|% -9,22
|
|SASA
|41,02
|1.983.795.478
|% -8,48
|
|THYAO
|12,74
|1.266.228.892
|% 3,58
|
|KOZAL
|143,30
|940.164.251
|% -1,10
|
|VAKBN
|4,73
|814.626.342
|% -1,46
|
|KARSN
|5,42
|731.681.769
|% 4,03
|
|TSKB
|1,79
|314.590.311
|% 2,87
|
|VAKBN
|4,73
|814.626.342
|% -1,46
|
|KARSN
|5,42
|731.681.769
|% 4,03
|
|ODAS
|4,12
|468.878.651
|% 3,00
|
|CEMAS
|2,39
|264.862.510
|% 3,91
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9978
|6,9997
|% 0,26
|
|Euro
|8,4918
|8,4971
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,7893
|9,8384
|% 0,42
|
|Frank
|7,7559
|7,8027
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8614
|1,8707
|% 0,31
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|15,72
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,83
|
|Cumhuriyet
|2.687
|2.728
|31,00
|
|Tam
|2.675
|2.743
|30,80
|
|Yarım
|1.293
|1.327
|14,90
|
|Çeyrek
|648
|663
|7,45
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,54
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,10
|
|B. Petrol
|62,45
|62,45
|0,31
|
Seans Raporu
14:08
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14:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, YKBNK, VAKBN
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14:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, THYAO
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14:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.07 ) 1, 356
-
14:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMPOL, BRISA, DERIM, VAKKO, LINK, DARDL, VAKFN, AKYHO, GARFA, TACTR
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14:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, UFUK, BALAT, DIRIT