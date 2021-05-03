***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
03.05.2021 14:06
?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin
İhraççı Bilgi Dokümanı
Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934103
BIST
14:211.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,93
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:218,2973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0223
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:2110,0069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0363
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:21474,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,07
|Açılış
|: 474,83
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:21
|MRSHL
|271,70
|1.736.163
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.828.005
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.072.711
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.737.823
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|33.330.156
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.325.373
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.981.126
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,65
|656.578.838
|% 3,43
|
|KRDMD
|7,36
|424.114.597
|% 2,79
|
|KOZAL
|112,90
|381.204.477
|% -0,09
|
|EREGL
|18,92
|374.899.167
|% -0,63
|
|SISE
|7,70
|369.378.461
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|195.398.598
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|132.958.279
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,91
|292.513.614
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,36
|424.114.597
|% 2,79
|
|DOHOL
|2,96
|162.785.365
|% 0,34
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2923
|8,2973
|% 0,27
|
|Euro
|9,9803
|10,0069
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,4776
|11,5352
|% 0,68
|
|Frank
|9,0431
|9,0976
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2057
|2,2167
|% 0,26
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|9,24
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|-0,13
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 92 artarak (% 0.66 ) 1, 214
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TIRE, MEPET, IHYAY, DAGHL, PRKME, INTEM, EMNIS, CANTE, DYOBY, TACTR
-
14:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, ORMA, VAKFN, KRTEK, BAYRK
-
14:33
DYOBY, UZERB, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:33
ISATR, PETUN, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında