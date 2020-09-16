***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2020 16:27
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 750.000 Nominal tutarlı, 21.10.2020 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01B55 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 16.09.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875293
BIST
17:411.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,92
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
17:417,5004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5074
En Düşük
7,4774
17:418,8707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0049
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:41473,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,49
|Açılış
|: 473,26
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KARTN
|738,40
|136.527.350
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.310.228
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|15.065.848
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.783.939
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.019.736
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.524.680
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|87.335.633
|% -9,93
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|KRDMD
|3,18
|884.621.631
|% 2,25
|
|SASA
|17,09
|734.508.464
|% 5,04
|
|PETKM
|4,35
|655.338.157
|% -1,14
|
|SISE
|6,38
|481.935.761
|% 0,47
|
|AVOD
|4,04
|390.019.580
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,18
|884.621.631
|% 2,25
|
|IHLAS
|1,09
|243.824.722
|% 3,81
|
|PETKM
|4,35
|655.338.157
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|232.731.330
|% -1,10
|
|ADESE
|2,16
|234.469.452
|% 1,89
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4977
|7,5004
|% 0,14
|
|Euro
|8,8667
|8,8707
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,7183
|9,7670
|% 0,94
|
|Frank
|8,2280
|8,2776
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9949
|2,0049
|% 0,17
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|9,68
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,27
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|0,96
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:51NUGYO
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 510, 618 adet işlem
-
17:50KRDMA
Yüzde -6.68 oranında düşüşle 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 265, 316 adet işlem
-
17:49KRDMA
Yüzde -7.04 oranında düşüşle 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 231, 178 adet işlem
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, MGROS, THYAO
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 41 kaybederek (% -0.63 ) 1, 013