***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2021 18:34
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 2.250.000 Nominal tutarlı, 15.02.2021 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01BO1 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 11.01.2021 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900632
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
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|Önceki Kapanış
|: 1.541
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1.557
En Düşük
1.522
18:057,4950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1218
|Açılış
|: 7,5050
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|Önceki Kapanış
|: 7,3500
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7,5233
En Düşük
7,3310
18:059,1070
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 445,71
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|Önceki Kapanış
|: 438,12
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446,01
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.129.887
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.622.772
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|564.516
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.213.738
|% 10,00
|
|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.411.119
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
|
|SNKRN
|25,48
|1.229.690
|% -9,96
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.018
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4874
|7,4897
|% 1,58
|
|Euro
|9,0993
|9,1085
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,0739
|10,1244
|% 1,03
|
|Frank
|8,3830
|8,4335
|% 1,05
|
|Riyal
|1,9918
|2,0018
|% 1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-0,92
|
|Altın Gr.
|446
|446
|7,61
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,08
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|-0,55
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