***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 17:04
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.03.2021 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 1.000.000 Nominal tutarlı, 11.05.2021 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01C88 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 06.04.2021 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923887
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,47
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
18:058,1632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0611
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
18:059,6777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0865
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6777
En Düşük
9,5657
18:05457,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 7,48
|Açılış
|: 457,48
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,71
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|15,29
|130.541.308
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.607
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.667.006
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.680.298
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|217.540
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,38
|5.145.518
|% -10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.805.588
|% -10,00
|
|ORMA
|26,10
|1.426.746
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|76.469.734
|% -9,97
|
|KRTEK
|19,68
|158.838.538
|% -9,97
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|FENER
|38,22
|1.149.778.571
|% 1,22
|
|GUBRF
|76,00
|1.136.535.715
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|233.367.773
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,18
|316.221.912
|% -2,68
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1549
|8,1632
|% 0,75
|
|Euro
|9,6614
|9,6777
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,2690
|11,3255
|% 0,38
|
|Frank
|8,7068
|8,7593
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1680
|2,1788
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|16,38
|
|Altın Gr.
|457
|457
|7,04
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,26
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,14
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|1,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL