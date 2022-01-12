***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 750.000Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 15.02.2022Vade (Gün Sayısı) 35Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0AKYM01CW2Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 11.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000İhraç Fiyatı 1Ek Açıklamalar250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 15.02.2022 vade sonu tarihli 750.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992993BIST