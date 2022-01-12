Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.01.2022 13:42
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 750.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 15.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01CW2
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 11.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000
İhraç Fiyatı 1

Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 15.02.2022 vade sonu tarihli 750.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992993


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:422.070
Değişim :  1,19% |  24,36
Açılış :  2.070  
Önceki Kapanış :  2.046  
En Yüksek
2.075 En Düşük
2.059
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 118,80 21.096.058 % 10,00  
ORCAY 39,92 13.824.944 % 9,97  
EMNIS 23,90 965.273 % 9,94  
UZERB 68,05 773.320 % 9,94  
DARDL 3,56 156.915.127 % 9,88  
daha fazla
13:42 Alış Satış %  
Dolar 13,8289 13,8570 % 0,36  
Euro 15,7028 15,7425 % 0,27  
Sterlin 18,7814 18,8756 % 0,17  
Frank 14,9171 15,0069 % 0,26  
Riyal 3,6723 3,6907 % 0,21  
daha fazla
13:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 -5,21  
Altın Gr. 808 808 -0,43  
Cumhuriyet 5.361 5.442 31,00  
Tam 5.339 5.474 39,49  
Yarım 2.581 2.648 19,10  
Çeyrek 1.294 1.324 9,56  
Gümüş.Ons 22,72 22,76 -0,03  
Gümüş Gr. 10,10 10,11 -0,00  
B. Petrol 83,85 83,85 0,13  
Seans Raporu 13:42
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru