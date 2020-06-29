***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.06.2020 09:47
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 22/06/2020 - 26/06/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853224
BIST
12:32115.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 551,30
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.342
En Düşük
114.432
12:326,8554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:327,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0316
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7252
En Düşük
7,6775
12:32389,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,99
|Açılış
|: 389,69
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.137.968
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.950.466
|% 9,93
|
|OZBAL
|3,66
|27.322.506
|% 9,91
|
|VERTU
|5,55
|4.217.201
|% 9,90
|
|MRGYO
|1,67
|44.312.531
|% 9,87
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|AKSUE
|10,75
|11.740.570
|% -5,95
|
|AYEN
|5,02
|121.478.727
|% -5,82
|
|ORGE
|6,57
|74.870.483
|% -5,74
|
|ODAS
|2,45
|694.037.969
|% -2,00
|
|GARAN
|8,31
|489.992.556
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,92
|374.634.821
|% 1,59
|
|HALKB
|6,38
|373.009.593
|% 1,27
|
|TSPOR
|7,72
|263.934.882
|% -5,39
|
|ODAS
|2,45
|694.037.969
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,92
|374.634.821
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,46
|177.119.486
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,64
|148.121.218
|% 2,50
|
|KRSTL
|2,22
|168.388.070
|% 7,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4199
|8,4621
|% -0,15
|
|Frank
|7,2092
|7,2526
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8209
|1,8300
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,21
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|5,10
|
|Tam
|2.600
|2.612
|5,20
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|2,50
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|-0,41
|