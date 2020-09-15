***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.09.2020 15:45
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım'ın ihraç etmiş olduğu ARAPD varantında SPK iznine tabi ihraç miktarının tamamına yakını ihraççı tarafından satılmıştır. Bu nedenle, ihraççının Piyasa Yapıcı satış kotasyonu tarafında sürekli likidite sağlaması mümkün olmamaktadır. Piyasa Yapıcı alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece sürekli likidite sağlamaktadır. Borsa İstanbul kuralları çerçevesinde, varant tahtalarında en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, bu varantlarda fiyat hareketi dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı Piyasa Yapıcı alış / satış kotasyonundan suni olarak yukarı doğru uzaklaşabilmektedir. Bu nedenle Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, yatırımcıların Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarını yakından takip etmeleri gerekmektedir. Piyasa Yapıcı elinde kalan varant stokunu, varant fiyatlarını gerçekçi fiyatlara yaklaştırmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Örneğin 15/09 Salı saat 15:05 itibariyle ARAPD varantımızın piyasa yapıcı alış kotasyonu 0,01 TL iken ilgili varantın en iyi alış ve satış fiyatları sırası ile 0,18 TL ve 0,19 TL'dir. Bu durumda Piyasa Yapıcı olarak 0,01 TL'den değerleyerek alış kotasyonu girdiğimiz bu varantı almak isteyen bir yatırımcı piyasadan 0,19 TL'den alım yapar ise %1800 pahalı almış olacaktır. Yatırımcılarımızın işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875103
BIST
16:511.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
16:517,4905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
16:518,8813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
16:51471,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,99
|Açılış
|: 471,76
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler16:51
|RYSAS
|7,15
|147.277.733
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|8.227.446
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.013.647
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|848.416
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.584.002
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|39.982.971
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,66
|78.822.458
|% -8,50
|
|METUR
|5,49
|3.925.546
|% -8,50
|
|PETKM
|4,38
|1.330.432.060
|% 1,86
|
|KRDMD
|3,13
|1.212.298.360
|% -0,63
|
|ECILC
|6,97
|469.431.651
|% 5,13
|
|SISE
|6,39
|461.088.119
|% -0,62
|
|TUPRS
|81,65
|375.972.586
|% 0,37
|
|KRDMD
|3,13
|1.212.298.360
|% -0,63
|
|PETKM
|4,38
|1.330.432.060
|% 1,86
|
|IHLAS
|1,08
|213.473.615
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,49
|208.487.883
|% 2,76
|
|DOHOL
|2,22
|282.127.538
|% 3,26
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4837
|7,4905
|% 0,08
|
|Euro
|8,8720
|8,8813
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6218
|9,6701
|% 0,40
|
|Frank
|8,2308
|8,2804
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9908
|2,0008
|% 0,09
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|9,41
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|9,00
|
|Tam
|3.122
|3.199
|11,22
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|5,43
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,71
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,41
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,30
|
Seans Raporu
16:51
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