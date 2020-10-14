***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.10.2020 10:13
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yaşanan teknik aksaklık sebebiyle piyasa yapıcısı olduğumuz varantlara kotasyon gönderememekteyiz. Teknik aksaklık giderildiğinde tarafımızca bilgilendirme yapılacaktır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881415
BIST
11:271.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.181
En Düşük
1.173
11:277,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9502
En Düşük
7,9010
11:279,3354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0295
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:27485,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,47
|Açılış
|: 485,01
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,03
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ESEN
|12,43
|668.498
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.311.876
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.114.389
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|579.204
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.297.222
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.209.367
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,78
|463.126.530
|% -1,07
|
|SISE
|6,77
|321.297.725
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|298.263.087
|% 1,05
|
|KRDMD
|3,63
|258.595.470
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,26
|233.428.180
|% 1,46
|
|HLGYO
|2,78
|463.126.530
|% -1,07
|
|TSKB
|1,19
|180.944.250
|% 4,39
|
|EKGYO
|1,93
|298.263.087
|% 1,05
|
|KRDMD
|3,63
|258.595.470
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,13
|140.709.957
|% -1,84
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9393
|7,9443
|% 0,32
|
|Euro
|9,3277
|9,3354
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,2200
|10,2712
|% 0,07
|
|Frank
|8,6662
|8,7184
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1130
|2,1236
|% 0,39
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|7,99
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,36
|42,36
|-0,08
|
Seans Raporu
11:27
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11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 32 artarak (% 0.41 ) 1, 303
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Endeks 1, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 6, 039.00 milyon TL de
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11:40YYAPI
Yüzde 4.17 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 988, 209 adet işlem
-
11:39VERTU
Yüzde 7.00 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 144, 655 adet işlem