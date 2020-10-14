***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.10.2020 14:39
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saat 14:10 itibariyle piyasa yapıcısı olduğumuz varantlarda yaşanan teknik aksaklık giderilmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881533
BIST
15:031.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
15:037,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,9490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:039,3400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0341
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:03485,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,87
|Açılış
|: 485,42
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,03
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:03
|TRCAS
|5,28
|127.519.913
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.002.094
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.739.817
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|63.703.070
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.230.629
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|4.453.017.384
|% 5,51
|
|TUPRS
|83,55
|2.090.410.490
|% 4,18
|
|ODAS
|3,71
|1.614.743.280
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,02
|1.282.448.111
|% 8,24
|
|SISE
|6,75
|704.475.942
|% 0,15
|
|PETKM
|4,79
|4.453.017.384
|% 5,51
|
|ODAS
|3,71
|1.614.743.280
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,02
|1.282.448.111
|% 8,24
|
|EKGYO
|1,89
|582.766.192
|% -1,05
|
|TSKB
|1,18
|286.282.005
|% 3,51
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9423
|7,9439
|% 0,31
|
|Euro
|9,3339
|9,3400
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2796
|10,3311
|% 0,65
|
|Frank
|8,6553
|8,7075
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1111
|2,1217
|% 0,30
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.260
|27,00
|
|Tam
|3.195
|3.275
|19,40
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|9,39
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,69
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
Seans Raporu
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