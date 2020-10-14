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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

14.10.2020 14:39
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Saat 14:10 itibariyle piyasa yapıcısı olduğumuz varantlarda yaşanan teknik aksaklık giderilmiştir.
  Anlayışınız için teşekkür ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881533


BIST



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRCAS 5,28 127.519.913 % 10,00  
ESEN 12,43 1.002.094 % 10,00  
YBTAS 15.400,00 531.400 % 10,00  
KERVN 2,42 6.135.760 % 10,00  
DAGHL 14,64 2.739.817 % 9,99  
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15:03 Alış Satış %  
Dolar 7,9423 7,9439 % 0,31  
Euro 9,3339 9,3400 % 0,37  
Sterlin 10,2796 10,3311 % 0,65  
Frank 8,6553 8,7075 % 0,40  
Riyal 2,1111 2,1217 % 0,30  
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15:03 Alış Satış %  
Altın Gr. 485 485 3,75  
Cumhuriyet 3.211 3.260 27,00  
Tam 3.195 3.275 19,40  
Yarım 1.544 1.584 9,39  
Çeyrek 775 792 4,69  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,04  
Seans Raporu 15:03
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