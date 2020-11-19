***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPetkim Petrokimya Holding A.Ş ‘nin 20/11/2020 tarihinde yapacağı %20 bedelsiz sermaye artırımı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.2.4 maddesinde yer alan "Ayarlama" hükmü uyarınca Petkim Petrokimya Holding A.Ş.(PETKM) payına dayalı olarak ihraç edilen varantların işleme koyma fiyatları (kullanım fiyatları) ve varant çarpanlarındaki değişiklikleri içeren tablo ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889293BIST