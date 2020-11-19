***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.11.2020 18:58
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Petkim Petrokimya Holding A.Ş ‘nin 20/11/2020 tarihinde yapacağı %20 bedelsiz sermaye artırımı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.2.4 maddesinde yer alan "Ayarlama" hükmü uyarınca Petkim Petrokimya Holding A.Ş.(PETKM) payına dayalı olarak ihraç edilen varantların işleme koyma fiyatları (kullanım fiyatları) ve varant çarpanlarındaki değişiklikleri içeren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889293
BIST
18:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.326
En Düşük
1.278
18:057,5890
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,1270
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
18:059,0070
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -0,1432
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
18:05454,13
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -10,00
|Açılış
|: 454,15
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|891,30
|13.804.182
|% 10,00
|
|GUBRF
|41,58
|660.038.054
|% 10,00
|
|IZTAR
|12,76
|4.091.094
|% 10,00
|
|KLMSN
|17,05
|160.928.856
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|2.205.588
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.100,00
|1.081.113
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|837.626
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|26.899.371
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|4.052.828
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% -9,70
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 3,19
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5810
|7,5890
|% -1,65
|
|Euro
|8,9873
|9,0070
|% -1,56
|
|Sterlin
|10,0089
|10,0591
|% -1,97
|
|Frank
|8,2948
|8,3448
|% -1,64
|
|Riyal
|2,0179
|2,0280
|% -1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-7,43
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-10,76
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,96
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,19
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ATAGY
Yüzde 6.06 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 965 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KRDMD, GARAN
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 09 artarak (% 1.29 ) 1, 188
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, CASA, SKTAS, IZTAR, KLMSN, PKENT, YESIL, SEKUR, GUBRF, SAFKR
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, MARKA, MARTI, EUYO, YBTAS