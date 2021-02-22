***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.02.2021 09:53
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 15/02/2021 - 19/02/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911295
BIST
11:111.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,07
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.561
11:117,0122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0308
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0125
En Düşük
6,9534
11:118,4962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0324
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4962
En Düşük
8,4299
11:11403,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,78
|Açılış
|: 403,79
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
404,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:11
|LINK
|42,70
|25.693.492
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|SAYAS
|17,52
|14.629.146
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,63
|8.802.533
|% 9,98
|
|BRISA
|30,44
|70.973.589
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|FENER
|31,96
|121.524.319
|% -8,48
|
|SASA
|41,46
|1.278.509.301
|% -7,50
|
|THYAO
|12,58
|487.298.699
|% 2,28
|
|KOZAL
|145,50
|459.975.384
|% 0,41
|
|VAKBN
|4,73
|416.699.140
|% -1,46
|
|HEKTS
|32,64
|395.726.173
|% -6,37
|
|VAKBN
|4,73
|416.699.140
|% -1,46
|
|CEMAS
|2,37
|202.770.867
|% 3,04
|
|KARSN
|5,35
|377.149.452
|% 2,69
|
|EKGYO
|2,46
|151.840.345
|% 0,82
|
|IHLAS
|1,12
|69.184.528
|% -2,61
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0106
|7,0122
|% 0,44
|
|Euro
|8,4890
|8,4962
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,7724
|9,8214
|% 0,25
|
|Frank
|7,7553
|7,8021
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8618
|1,8711
|% 0,33
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|12,85
|
|Altın Gr.
|404
|404
|4,31
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,09
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,52
|
Seans Raporu
11:11
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11:21KRGYO
Yüzde 7.21 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 800, 180 adet işlem
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11:20FROTO
Yüzde 4.22 oranında artışla 200.10 lira fiyatla işlem gören hissede 983, 417 adet işlem
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11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PGSUS, SAHOL
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11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 33 kaybederek (% -0.02 ) 1, 356
-
11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRISA, VAKFN, ATSYH, MERIT, LINK, TACTR, SAYAS, DARDL, GARFA