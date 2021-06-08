***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.06.2021 15:56
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08/06/2021 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, ekteki tabloda listelenmiş 170 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 09/06/2021 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar ekteki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941076
BIST
15:521.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.451
En Düşük
1.443
15:528,6030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0096
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
15:5210,4847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0201
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
15:52522,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,99
|Açılış
|: 523,30
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler15:52
|ATATP
|31,94
|22.877.887
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.108.431
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,78
|9.047.683
|% 9,98
|
|BTCIM
|12,81
|25.229.934
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|4.255.626
|% 9,94
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,70
|17.643.356
|% -8,00
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,13
|123.048.585
|% -6,56
|
|YAYLA
|3,96
|17.467.194
|% -6,38
|
|KOZAL
|127,80
|781.726.030
|% 2,00
|
|GARAN
|8,30
|735.083.739
|% 0,12
|
|THYAO
|14,32
|686.323.065
|% 0,28
|
|SASA
|34,50
|434.945.509
|% 2,13
|
|SISE
|8,20
|389.386.801
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,25
|355.168.036
|% 0,45
|
|GARAN
|8,30
|735.083.739
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,18
|102.159.983
|% -0,84
|
|EKGYO
|1,98
|158.967.206
|% -0,50
|
|TSKB
|1,42
|95.267.297
|% 2,16
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6012
|8,6030
|% -0,11
|
|Euro
|10,4791
|10,4847
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,1280
|12,1888
|% -0,37
|
|Frank
|9,5578
|9,6154
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2865
|2,2979
|% -0,14
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-7,24
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.472
|3.525
|7,00
|
|Tam
|3.457
|3.544
|4,56
|
|Yarım
|1.671
|1.714
|2,20
|
|Çeyrek
|838
|857
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,62
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,69
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,00
|71,00
|-0,47
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:02SEKUR
Yüzde 7.78 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 508 adet işlem
-
16:01YAPRK
Yüzde 4.10 oranında artışla 76.15 lira fiyatla işlem gören hissede 347, 866 adet işlem
-
16:00ICBCT
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 125, 674 adet işlem
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 87 artarak (% 0.23 ) 1, 270
-
15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, BTCIM, DAGHL, ATATP, YYAPI, BMSCH, YESIL