***AKMEN* *AKM* *ANGEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***AKMEN******AKM******ANGEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [ANGEN]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAnatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969318BIST