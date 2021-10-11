Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *AKM* *ANGEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

11.10.2021 15:38



***AKMEN******AKM******ANGEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [ANGEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969452


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:571.419
Değişim :  1,51% |  21,09
Açılış :  1.402  
Önceki Kapanış :  1.398  
En Yüksek
1.419 En Düşük
1.402
BIST En Aktif Hisseler16:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 205,70 346.605 % 10,00  
MAALT 197,20 10.112.314 % 9,98  
YONGA 19,96 748.961 % 9,97  
AKSUE 15,34 31.742.068 % 9,96  
DOBUR 35,12 4.797.028 % 9,96  
daha fazla
16:57 Alış Satış %  
Dolar 8,9596 8,9658 % -0,03  
Euro 10,3846 10,3902 % 0,07  
Sterlin 12,1907 12,2519 % 0,14  
Frank 9,6456 9,7037 % 0,13  
Riyal 2,3825 2,3945 % -0,07  
daha fazla
16:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 1,46  
Altın Gr. 506 506 -0,39  
Cumhuriyet 3.351 3.402 3,00  
Tam 3.334 3.418 2,54  
Yarım 1.612 1.654 1,23  
Çeyrek 808 827 0,61  
Gümüş.Ons 22,75 22,78 0,09  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,01  
B. Petrol 84,15 84,15 1,76  
Seans Raporu 16:57
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru