***AKMEN* *AKM* *ANGEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
11.10.2021 15:38
***AKMEN******AKM******ANGEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ANGEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969452
BIST
16:571.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 21,09
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.419
En Düşük
1.402
16:578,9658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
16:5710,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0073
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3995
En Düşük
10,3299
16:57506,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,26
|Açılış
|: 506,58
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler16:57
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.112.314
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|31.742.068
|% 9,96
|
|DOBUR
|35,12
|4.797.028
|% 9,96
|
|KUTPO
|63,00
|99.238.764
|% -10,00
|
|GESAN
|21,60
|206.819.146
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.986.425
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|62.635.314
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,45
|1.064.848.667
|% 1,61
|
|KRDMD
|6,79
|790.032.619
|% 5,60
|
|EREGL
|17,73
|637.636.395
|% 3,87
|
|TUPRS
|125,90
|602.485.667
|% 2,36
|
|THYAO
|14,22
|457.091.710
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,41
|325.784.291
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,79
|790.032.619
|% 5,60
|
|GARAN
|9,45
|1.064.848.667
|% 1,61
|
|ODAS
|1,50
|141.481.618
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,81
|162.243.813
|% 1,69
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9596
|8,9658
|% -0,03
|
|Euro
|10,3846
|10,3902
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,1907
|12,2519
|% 0,14
|
|Frank
|9,6456
|9,7037
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3825
|2,3945
|% -0,07
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|1,46
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.334
|3.418
|2,54
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,23
|
|Çeyrek
|808
|827
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,01
|
|B. Petrol
|84,15
|84,15
|1,76
|
Seans Raporu
16:57
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17:11TEZOL
Yüzde 6.68 oranında artışla 14.85 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 333, 350 adet işlem
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17:08XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 9, 945.00 milyon TL de
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17:07AYCES
Yüzde 4.82 oranında artışla 57.65 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 936 adet işlem
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17:06AVGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 878, 375 adet işlem