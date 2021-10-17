***AKMEN* *AKM* *ANGEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2021 21:21
***AKMEN******AKM******ANGEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ANGEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971143
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
18:059,2572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0798
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2787
En Düşük
9,1719
18:0510,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1121
|Açılış
|: 10,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7854
En Düşük
10,6401
18:05526,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,86
|Açılış
|: 526,43
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|2.692.358
|% 10,00
|
|KSTUR
|241,00
|655.933
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,79
|153.926.393
|% 9,99
|
|MERIT
|29,14
|68.820.385
|% 9,96
|
|RALYH
|5,20
|3.025.673
|% 9,01
|
|BAYRK
|8,91
|3.557.469
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,23
|401.977
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.100.001
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.655.692
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.922.472
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|THYAO
|14,64
|1.330.504.680
|% 2,38
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|EREGL
|17,83
|879.618.108
|% 1,60
|
|TUPRS
|129,00
|864.150.346
|% 3,20
|
|EKGYO
|1,88
|820.922.103
|% 2,17
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,35
|570.538.009
|% -1,67
|
|ODAS
|1,45
|277.684.933
|% 0,69
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2556
|9,2572
|% 0,87
|
|Euro
|10,7396
|10,7854
|% 1,05
|
|Sterlin
|12,6892
|12,7529
|% 1,37
|
|Frank
|9,9951
|10,0553
|% 0,95
|
|Riyal
|2,4623
|2,4746
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-27,98
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|-29,89
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-14,46
|
|Çeyrek
|839
|858
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,96
|0,01
|
|B. Petrol
|84,87
|84,87
|0,87
|