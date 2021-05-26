***AKMEN* *AKM* *ATATP*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.05.2021 11:58
***AKMEN******AKM******ATATP*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (‘ATATP') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938158
BIST
13:131.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 16,52
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:138,4445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0173
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
13:1310,3388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0299
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:13517,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,74
|Açılış
|: 517,49
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler13:13
|RYSAS
|3,74
|5.112.819
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.644.342
|% 9,92
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|TDGYO
|7,45
|7.695.312
|% 8,44
|
|KUTPO
|49,50
|3.032.420
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|22.923.134
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|43.890.185
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|ESCOM
|6,02
|54.979.807
|% -7,53
|
|GARAN
|8,05
|1.130.289.463
|% 3,21
|
|THYAO
|13,08
|623.710.809
|% 1,40
|
|KOZAL
|123,90
|514.690.926
|% 1,14
|
|TRILC
|46,14
|485.723.695
|% -2,20
|
|KRDMD
|7,94
|415.460.253
|% 2,58
|
|YKBNK
|2,15
|334.619.414
|% 1,42
|
|GARAN
|8,05
|1.130.289.463
|% 3,21
|
|EKGYO
|1,90
|250.109.362
|% 2,70
|
|TSKB
|1,33
|116.105.747
|% 0,76
|
|DOHOL
|2,99
|246.132.357
|% -2,61
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4417
|8,4445
|% -0,20
|
|Euro
|10,3329
|10,3388
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,9190
|11,9788
|% -0,14
|
|Frank
|9,3925
|9,4490
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2432
|2,2544
|% -0,29
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|7,88
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.421
|3.472
|27,00
|
|Tam
|3.405
|3.493
|27,84
|
|Yarım
|1.646
|1.690
|13,47
|
|Çeyrek
|825
|845
|6,73
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,07
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,39
|68,39
|-0,10
|