***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
29.06.2020 09:48
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
15.06.2020-26.06.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 15.06
.2020-26.06.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853226
BIST
12:32115.261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 592,43
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.342
En Düşük
114.432
12:326,8554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:327,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0316
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7252
En Düşük
7,6775
12:32389,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,99
|Açılış
|: 389,69
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.137.968
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.924.877
|% 9,93
|
|OZBAL
|3,66
|26.974.178
|% 9,91
|
|VERTU
|5,55
|4.175.237
|% 9,90
|
|MRGYO
|1,67
|31.168.628
|% 9,87
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|120.932.810
|% -6,00
|
|AKSUE
|10,78
|11.632.098
|% -5,69
|
|ORGE
|6,58
|73.985.871
|% -5,60
|
|ODAS
|2,45
|692.778.498
|% -2,00
|
|GARAN
|8,32
|470.350.604
|% 1,22
|
|EKGYO
|1,92
|373.961.223
|% 1,59
|
|HALKB
|6,39
|366.265.758
|% 1,43
|
|TSPOR
|7,71
|262.689.669
|% -5,51
|
|ODAS
|2,45
|692.778.498
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,92
|373.961.223
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,46
|174.396.070
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,64
|144.192.951
|% 2,50
|
|KRSTL
|2,23
|164.378.587
|% 7,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4234
|8,4656
|% -0,11
|
|Frank
|7,2112
|7,2547
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,73
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.544
|4,20
|
|Tam
|2.599
|2.611
|4,30
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|2,10
|
|Çeyrek
|631
|639
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,87
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,48
|