***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
22.02.2021 09:49
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
08.02.2021-18.02.2021
Açıklamalar
08.02.2021-18.02.2021 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AVISA paylarında işlem gerçekleşmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911293
BIST
11:391.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
11:397,0147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
11:398,4896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0258
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5051
En Düşük
8,4299
11:39404,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,46
|Açılış
|: 404,47
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,12
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:39
|LINK
|42,70
|25.896.786
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,63
|9.272.655
|% 9,98
|
|SAYAS
|17,52
|15.103.343
|% 9,98
|
|TMPOL
|23,16
|47.212.588
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|FENER
|32,06
|135.191.505
|% -8,19
|
|SASA
|41,52
|1.371.346.453
|% -7,36
|
|THYAO
|12,51
|616.906.828
|% 1,71
|
|KOZAL
|144,80
|526.768.997
|% -0,07
|
|VAKBN
|4,68
|507.041.356
|% -2,50
|
|KARSN
|5,44
|484.010.585
|% 4,41
|
|VAKBN
|4,68
|507.041.356
|% -2,50
|
|CEMAS
|2,37
|215.585.136
|% 3,04
|
|KARSN
|5,44
|484.010.585
|% 4,41
|
|EKGYO
|2,46
|207.353.642
|% 0,82
|
|IHLAS
|1,11
|73.928.726
|% -3,48
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0130
|7,0147
|% 0,48
|
|Euro
|8,4857
|8,4896
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,8047
|9,8539
|% 0,58
|
|Frank
|7,7617
|7,8085
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8682
|1,8776
|% 0,68
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|10,88
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,07
|
|B. Petrol
|62,72
|62,72
|0,58
|