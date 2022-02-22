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***AKMEN* *AKM* *BASCM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

22.02.2022 12:15
***AKMEN* *AKM* *BASCM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %


***AKMEN******AKM******BASCM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla % 228,03436 oranında artırılarak 431.559.120 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 1 pay (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 19.01.2022 – 17.02.2022 tarihleri arasında 30 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 1.860.517 TL nominal değerli geçici kaydi payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 21.02.2022 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.
    21.02.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 1.860.517 TL nominal değerli geçici kaydi payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ALİ OCAK 842.260 % 45,27 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
ERTUĞRUL ERDOĞAN 462.811 % 24,88 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
HARUN ZEREY 141.199 % 7,59 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
METİN KAYAR 135.500 % 7,28 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003409


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Çeyrek 1.364 1.395 30,73  
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