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***AKMEN* *AKM* *BASCM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

05.12.2022 18:16
***AKMEN* *AKM* *BASCM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %


***AKMEN******AKM******BASCM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

     Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 431.559.120 TL olan sermayesinin, esas sermaye sisteminde 228.440.880 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %52,93385 oranında artırılarak 660.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 Adet) pay (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı  üzerinden 16.11.2022 – 30.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 619.394 TL nominal değerli geçici kaydi payların, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 02.12.2022 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.
02.12.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 619.394 TL nominal değerli geçici kaydi payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
RECEP SEFER 261.000 % 42,14 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SEDAT YAR 100.000 % 16,14 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
GÖKHAN ZOR 70.000 % 11,3 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SAİT KARAGÖZ 50.000 % 8,07 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
ABDULHALİM HAN 50.000 % 8,07 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
METİN KAYAR 35.833 % 5,79 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084496


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Cumhuriyet 7.178 7.287 -5,00  
Tam 7.138 7.208 -66,00  
Yarım 3.462 3.524 -32,00  
Çeyrek 1.736 1.761 -17,00  
Gümüş.Ons 22,21 22,23 -0,92  
Gümüş Gr. 13,33 13,35 -0,52  
B. Petrol 85,01 85,01 -0,56  
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