***AKMEN* *AKM* *BASCM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***AKMEN******AKM******BASCM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BASCM]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarBaştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 431.559.120 TL olan sermayesinin, esas sermaye sisteminde 228.440.880 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %52,93385 oranında artırılarak 660.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 Adet) pay (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 16.11.2022 – 30.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 619.394 TL nominal değerli geçici kaydi payların, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 02.12.2022 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.02.12.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 619.394 TL nominal değerli geçici kaydi payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıRECEP SEFER 261.000 % 42,14 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaSEDAT YAR 100.000 % 16,14 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaGÖKHAN ZOR 70.000 % 11,3 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaSAİT KARAGÖZ 50.000 % 8,07 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaABDULHALİM HAN 50.000 % 8,07 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaMETİN KAYAR 35.833 % 5,79 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084496BIST