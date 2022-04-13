***AKMEN* *AKM* *CONSE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
13.04.2022 14:58
***AKMEN******AKM******CONSE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (‘CONSE') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020029
BIST
15:282.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,82
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.470
15:2814,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 14,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
15:2815,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0225
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
15:28925,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,77
|Açılış
|: 925,89
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler15:28
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|11.370.525
|% 9,87
|
|CRDFA
|2,35
|31.512.178
|% 9,81
|
|ZOREN
|2,19
|543.341.301
|% 8,42
|
|AKENR
|1,82
|53.981.305
|% 8,33
|
|ASUZU
|81,00
|23.454.306
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|5.957.792
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|ISFIN
|4,15
|251.667.376
|% -8,79
|
|PINSU
|3,77
|48.646.531
|% -8,05
|
|THYAO
|37,24
|2.103.126.689
|% 0,00
|
|SISE
|17,49
|2.067.289.120
|% 1,27
|
|GARAN
|13,71
|2.048.260.505
|% -0,15
|
|KOZAL
|166,50
|1.980.793.830
|% 4,91
|
|KRDMD
|16,23
|1.890.465.196
|% 1,00
|
|YKBNK
|5,05
|1.858.517.966
|% -0,23
|
|ODAS
|2,36
|622.278.583
|% 3,96
|
|EKGYO
|2,73
|726.827.784
|% 0,37
|
|ZOREN
|2,19
|543.341.301
|% 8,42
|
|GARAN
|13,71
|2.048.260.505
|% -0,15
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5940
|14,5987
|% 0,00
|
|Euro
|15,8109
|15,8329
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,9133
|19,0082
|% 0,06
|
|Frank
|15,5511
|15,6448
|% -0,12
|
|Riyal
|3,8803
|3,8998
|% 0,09
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,82
|
|Altın Gr.
|929
|929
|6,63
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|20,00
|
|Tam
|6.123
|6.276
|16,59
|
|Yarım
|2.960
|3.036
|8,02
|
|Çeyrek
|1.484
|1.518
|4,01
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,67
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,48
|