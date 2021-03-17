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***AKMEN* *AKM* *EMKEL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

17.03.2021 15:04



***AKMEN******AKM******EMKEL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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     Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin 24.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.700.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla % 208,64197 oranında artırılarak 75.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 1 pay (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 25.02.2021 – 11.03.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 215.114,230 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 15.03.2021 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.
15.03.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 215.114,230 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
AHMET TAŞKIN 85.000 % 39,51 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
AYTUĞ BAL 30.000 % 13,95 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
ERKAN OKUT 30.000 % 13,95 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 43.113 % 20,04 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SİBEL AY 20.000 % 9,3 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918763


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