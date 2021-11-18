***AKMEN* *AKM* *KLKIM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
18.11.2021 19:44
***AKMEN******AKM******KLKIM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nollu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978575
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 29,84
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
18:0511,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 0,4153
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
18:0512,5682
En Yüksek
|Değişim
|: 4,36%
|| 0,5246
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
18:05659,48
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 21,76
|Açılış
|: 659,48
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|190,50
|7.912.802
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.931.586
|% 9,98
|
|PRKAB
|44,76
|169.831.677
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|40.614.886
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|101.965.726
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|626.482.405
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.264.656
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|76.544.835
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,51
|438.796
|% -7,58
|
|TDGYO
|6,45
|12.935.163
|% -6,79
|
|GARAN
|12,24
|7.114.097.017
|% 2,86
|
|YKBNK
|3,60
|3.627.720.023
|% 6,82
|
|AKBNK
|7,25
|2.983.185.068
|% 1,97
|
|PETKM
|7,71
|2.651.648.370
|% 0,00
|
|SISE
|11,11
|2.411.648.760
|% 6,62
|
|YKBNK
|3,60
|3.627.720.023
|% 6,82
|
|GARAN
|12,24
|7.114.097.017
|% 2,86
|
|TSKB
|1,58
|685.213.786
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,25
|2.983.185.068
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,15
|437.491.075
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9210
|11,0480
|% 3,91
|
|Euro
|12,4354
|12,5682
|% 4,36
|
|Sterlin
|14,8389
|14,9133
|% 3,82
|
|Frank
|11,8655
|11,9370
|% 4,04
|
|Riyal
|2,9305
|2,9452
|% 3,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-6,07
|
|Altın Gr.
|660
|660
|22,38
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|8,83
|8,84
|0,27
|
|B. Petrol
|80,91
|80,91
|0,63
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YKBNK
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 14 artarak (% 2.19 ) 1, 549
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, MERCN, DOBUR, RALYH, PRKAB, DITAS
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, AKSGY, GMTAS