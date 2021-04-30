***AKMEN* *AKM* *KLKIM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
30.04.2021 14:05
***AKMEN******AKM******KLKIM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin 10-35.bölümleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933270
BIST
14:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:058,2726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0696
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:0510,0038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0400
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:05470,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,11
|Açılış
|: 470,37
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:05
|FORMT
|1,32
|12.866.765
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.440.815
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.901.648
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|69.934.202
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.945.143
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,64
|72.986.043
|% -8,48
|
|FENER
|26,96
|37.243.849
|% -6,32
|
|KOZAL
|114,10
|804.132.727
|% 5,26
|
|THYAO
|12,15
|555.949.557
|% 1,42
|
|EREGL
|19,11
|540.740.652
|% -0,78
|
|PETKM
|6,72
|508.375.550
|% 0,30
|
|GARAN
|7,22
|464.457.048
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|197.129.962
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|164.394.547
|% 0,48
|
|PETKM
|6,72
|508.375.550
|% 0,30
|
|GARAN
|7,22
|464.457.048
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,14
|398.534.213
|% 0,28
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2701
|8,2726
|% 0,85
|
|Euro
|9,9959
|10,0038
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,4665
|11,5241
|% 0,60
|
|Frank
|9,0547
|9,1093
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1978
|2,2088
|% 0,82
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,42
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|66,97
|66,97
|-1,08
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:19SILVR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 733, 571 adet işlem
-
14:18SILVR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 732, 603 adet işlem
-
14:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.21 ) 1, 210
-
14:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, KSTUR, BJKAS, INTEM, TIRE, FORMT, CANTE, DAGHL, BERA
-
14:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KRTEK, IHGZT, SNKRN