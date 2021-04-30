***AKMEN* *AKM* *KLKIM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
30.04.2021 14:20
Raporu ekleri 2.bölüm ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933295
BIST
15:471.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
15:478,2640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0610
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
15:479,9950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0312
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
15:47469,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,43
|Açılış
|: 469,68
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:47
|FORMT
|1,32
|14.267.974
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.524.732
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.971.735
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|102.648.229
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.844.298
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,40
|1.002.422.092
|% 5,54
|
|EREGL
|19,10
|747.614.916
|% -0,83
|
|PETKM
|6,74
|656.711.117
|% 0,60
|
|THYAO
|12,17
|632.428.131
|% 1,59
|
|GARAN
|7,23
|537.914.784
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|202.492.680
|% -1,09
|
|PETKM
|6,74
|656.711.117
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,11
|201.555.596
|% 0,48
|
|GARAN
|7,23
|537.914.784
|% 0,00
|
|GWIND
|4,88
|317.868.872
|% 3,83
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2605
|8,2640
|% 0,74
|
|Euro
|9,9861
|9,9950
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,4312
|11,4885
|% 0,29
|
|Frank
|9,0371
|9,0915
|% 0,58
|
|Riyal
|2,1954
|2,2064
|% 0,71
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,48
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,43
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,19
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,04
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|-1,30
|
Seans Raporu
15:47
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-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.11 ) 1, 211
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TIRE, CANTE, PRKME, BJKAS, MERIT, KSTUR, FORMT, BERA, INTEM, DAGHL
-
16:02
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, UZERB, KRTEK, MMCAS
-
16:02
KOZAL, PRKME, INTEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:02
PETUN, EPLAS, SODSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında