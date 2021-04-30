***AKMEN* *AKM* *KLKIM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
30.04.2021 16:56
***AKMEN******AKM******KLKIM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [KLKIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ek-5:
31.12.2020 Rusya Gayrimenkul Değerleme Raporu 2.bölüm dökümanı güncellenmiş olup, ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933444
BIST
16:411.400
En Yüksek
|Değişim
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|| -1,53
|Açılış
|: 1.399
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|: 1.402
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En Düşük
1.396
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471,88
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:41
|FORMT
|1,32
|14.345.563
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.565.982
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|25.286.833
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|105.479.005
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.955.928
|% -10,00
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|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
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|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
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|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
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|KOZAL
|113,50
|1.156.077.380
|% 4,70
|
|EREGL
|19,12
|823.393.092
|% -0,73
|
|PETKM
|6,73
|726.350.315
|% 0,45
|
|THYAO
|12,15
|671.376.544
|% 1,42
|
|GARAN
|7,22
|604.068.382
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|207.054.715
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|234.256.411
|% 0,48
|
|PETKM
|6,73
|726.350.315
|% 0,45
|
|GARAN
|7,22
|604.068.382
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,19
|534.418.675
|% 0,98
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2794
|8,2817
|% 0,96
|
|Euro
|9,9788
|10,0080
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,4462
|11,5036
|% 0,42
|
|Frank
|9,0565
|9,1110
|% 0,80
|
|Riyal
|2,1997
|2,2107
|% 0,90
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-2,03
|
|Altın Gr.
|470
|471
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,05
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|-1,41
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