***AKMEN* *AKM* *KLSYN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir









onlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKoleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (‘KLSYN') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003753BIST