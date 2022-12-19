***AKMEN* *AKM* *KRVGD*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
19.12.2022 17:50
***AKMEN******AKM******KRVGD*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
05.12.2022 - 16.12.2022
Açıklamalar
KRVGD.E paylarında, 05.12.2022- 16.12.2022 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088474
BIST
17:565.391
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 176,28
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
17:5618,6560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
17:5619,8417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0763
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
17:561.073,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.073,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler17:56
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.190.653.599
|% 10,00
|
|TSKB
|5,50
|1.783.473.524
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|ISGYO
|11,01
|978.795.642
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.365.179
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.109.869.474
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.535.461
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.246.840
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,86
|14.122.319.118
|% 9,45
|
|PETKM
|19,92
|9.076.442.448
|% 3,86
|
|ISCTR
|13,65
|7.076.600.782
|% 9,81
|
|THYAO
|143,50
|6.594.799.298
|% 3,02
|
|AKBNK
|20,50
|6.268.733.953
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,86
|14.122.319.118
|% 9,45
|
|EKGYO
|8,40
|4.798.163.467
|% 2,19
|
|ISCTR
|13,65
|7.076.600.782
|% 9,81
|
|PETKM
|19,92
|9.076.442.448
|% 3,86
|
|ALBRK
|3,83
|1.555.263.551
|% 9,74
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6494
|18,6560
|% 0,02
|
|Euro
|19,7324
|19,8417
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,6437
|22,7573
|% 0,13
|
|Frank
|19,9151
|20,0351
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9459
|4,9707
|% 0,03
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.240
|7.291
|33,00
|
|Yarım
|3.506
|3.564
|16,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.782
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,80
|13,82
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|1,27
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem