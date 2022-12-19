Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *AKM* *KRVGD*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

19.12.2022 17:50
***AKMEN* *AKM* *KRVGD*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***AKMEN******AKM******KRVGD*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
05.12.2022 - 16.12.2022
Açıklamalar

KRVGD.E paylarında, 05.12.2022- 16.12.2022 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088474


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:565.391
Değişim :  3,38% |  176,28
Açılış :  5.271  
Önceki Kapanış :  5.214  
En Yüksek
5.404 En Düşük
5.268
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UMPAS 5,00 2.378.095 % 287,60  
SKBNK 3,52 1.190.653.599 % 10,00  
TSKB 5,50 1.783.473.524 % 10,00  
OTTO 80,30 1.556.702 % 10,00  
ISGYO 11,01 978.795.642 % 9,99  
daha fazla
17:56 Alış Satış %  
Dolar 18,6494 18,6560 % 0,02  
Euro 19,7324 19,8417 % 0,39  
Sterlin 22,6437 22,7573 % 0,13  
Frank 19,9151 20,0351 % 0,11  
Riyal 4,9459 4,9707 % 0,03  
daha fazla
17:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.791 -1,65  
Altın Gr. 1.073 1.073 -1,64  
Cumhuriyet 7.214 7.323 -2,00  
Tam 7.240 7.291 33,00  
Yarım 3.506 3.564 16,00  
Çeyrek 1.758 1.782 8,00  
Gümüş.Ons 23,08 23,10 -0,12  
Gümüş Gr. 13,80 13,82 -0,11  
B. Petrol 80,31 80,31 1,27  
Seans Raporu 17:56
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru